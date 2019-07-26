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В Борисове опытный вор совершил побег
Источник материала: Партизан
В пятницу вечером в Борисове во время проведения следственных действий из-под ареста сбежал 29-летний местный житель Виталий Мазаник, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Виталий Мазаник неоднократно был судим и на этот раз задержан по подозрению в совершении краж.
После его побега был поднят весь личный состав Борисовского РУВД, оперативники и ОМОН УВД Минской области.
Оперативниками был установлен точный адрес, где скрывался подозреваемый: он пришёл переночевать к своему знакомому в частный дом, расположенный в жилом секторе города.
В субботу, 27 июля, Мазаник был задержан сотрудниками милиции и доставлен в ИВС Борисовского РУВД.
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В пятницу вечером в Борисове во время проведения следственных действий из-под ареста сбежал 29-летний местный житель Виталий Мазаник, сообщила официальный...
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