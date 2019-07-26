В Борисове опытный вор совершил побег

Виталий Мазаник неоднократно был судим и на этот раз задержан по подозрению в совершении краж.





После его побега был поднят весь личный состав Борисовского РУВД, оперативники и ОМОН УВД Минской области.





Оперативниками был установлен точный адрес, где скрывался подозреваемый: он пришёл переночевать к своему знакомому в частный дом, расположенный в жилом секторе города.





В субботу, 27 июля, Мазаник был задержан сотрудниками милиции и доставлен в ИВС Борисовского РУВД.



