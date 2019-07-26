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В Борисове опытный вор совершил побег

27.07.2019 14:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пятницу вечером в Борисове во время проведения следственных действий из-под ареста сбежал 29-летний местный житель Виталий Мазаник, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Виталий Мазаник неоднократно был судим и на этот раз задержан по подозрению в совершении краж.

После его побега был поднят весь личный состав Борисовского РУВД, оперативники и ОМОН УВД Минской области.

Оперативниками был установлен точный адрес, где скрывался подозреваемый: он пришёл переночевать к своему знакомому в частный дом, расположенный в жилом секторе города.

В субботу, 27 июля, Мазаник был задержан сотрудниками милиции и доставлен в ИВС Борисовского РУВД.
 
 
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В пятницу вечером в Борисове во время проведения следственных действий из-под ареста сбежал 29-летний местный житель Виталий Мазаник, сообщила официальный...
 
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