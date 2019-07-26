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Власти наконец выделили средства на перевод законодательства на белорусский язык

27.07.2019 14:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К концу года планируется осуществить перевод Избирательного кодекса, а также Кодекса о браке и семье.

Первое заседание экспертного совета по вопросам перевода законодательных актов на белорусский язык состоялось 23 июля в офисе Национального центра правовой информации.

«На удивление хорошие ощущения, — поделился с "Нашей нивой" Олег Трусов. — Планировалось, что совет начнет работу только в сентябре, а первое заседание состоялось уже в июле. До конца года планируется, что переведут Кодекс о браке и семье, Избирательный кодекс, а также хотя бы половину Гражданского кодекса».

Над переводом будут работать сотрудники Института языкознания Академии наук. Руководить процессом будет директор этого института Игорь Копылов.

На вопрос о выделенных средствах Олег Трусов ответил: «Я не знаю, какие там суммы, но думаю, что обиженным никто не останется».


Вопрос о переводе законодательных актов на белорусский язык был поставлен Олегом Трусовым в марте на «Большом разговоре» с участием Лукашенко.

«Пусть теперь мои «друзья» порадуются, которые писали зачем Трусов ходит на встречи с президентом», — подытожил Олег Анатольевич.
 
 
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К концу года планируется осуществить перевод Избирательного кодекса, а также Кодекса о браке и семье.
 
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