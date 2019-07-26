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Власти наконец выделили средства на перевод законодательства на белорусский язык
Источник материала: Партизан
К концу года планируется осуществить перевод Избирательного кодекса, а также Кодекса о браке и семье.
«На удивление хорошие ощущения, — поделился с
Над переводом будут работать сотрудники Института языкознания Академии наук. Руководить процессом будет директор этого института Игорь Копылов.
На вопрос о выделенных средствах Олег Трусов ответил: «Я не знаю, какие там суммы, но думаю, что обиженным никто не останется».
Вопрос о переводе законодательных актов на белорусский язык был поставлен Олегом Трусовым в марте на «Большом разговоре» с участием Лукашенко.
«Пусть теперь мои «друзья» порадуются, которые писали зачем Трусов ходит на встречи с президентом», — подытожил Олег Анатольевич.
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К концу года планируется осуществить перевод Избирательного кодекса, а также Кодекса о браке и семье.
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