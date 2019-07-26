Что выпускает необычный резидент ПВТ

neg.by EnCata – инженерный катализатор, площадка, в рамках которой на основе идеи появляются прототип любого изделия и технология его производства. Необычная белорусская компания успешно конкурирует за свою долю мирового рынка научных разработок, растет, развивается. А ее руководство верит: один из главных секретов успеха – то, что она работает именно в нашей стране, пишет

Основатель и руководитель EnCata Олег Кондрашов рассказал «ЭГ» много интересного о своем высокотехнологичном бизнесе.





– Олег, чем занимается ваша компания?





– Мы разрабатываем технологии, доводим идею до серийного производства. По сути, процесс внедрения в производство – это как мост между наукой и жизнью. Этим и занимаемся.









– Как вы пришли к такой модели бизнеса, с чего начинали?





– Я физик по образованию. Придумал устройство по заправке карт­риджей и на основе этой идеи открыл свой бизнес еще на втором курсе вуза.





Компания стала быстро расти – мое оборудование заправляло карт­риджи качественнее и быстрее, чем импортные аналоги. Мы увидели, что можем производить и продавать такие устройства – так появилось производство оборудования. Это был первый близкий к нынешней биз­нес-модели опыт.





Потом посмотрели, что такие прин­ципы можно использовать и в отношении других вещей. Например, фильтро-вентиляционных агрегатов для очистки воздуха.





Но мы могли конкурировать только за заказы с большей стоимостью и длительным сроком поставки – которые выполняются, например, в США. И у нас было всего 2 месяца, чтобы успеть разработать изделие, изготовить его и отгрузить. И ничего не оставалось, кроме как найти методику, чтобы за время, равное сроку доставки сложного оборудования из США сюда, успеть разработать и изготовить его аналог. Мы развили вот такую уникальную компетенцию – на это ушло порядка трех-четырех лет.





Конкурировать на рынках готовой продукции с крупными корпорациями тяжело, зато мы умеем разрабатывать и запускать производство. Мы подумали, а почему бы нам не заниматься конкретно этой деятельностью…

Продукты по конвейеру

– Что вы уже запустили в производство?





– Каждый месяц стартуют порядка пяти-семи проектов – настоящий конвейер. У нас есть конструкторское бюро и площадка, которая используется для изготовления прототипа и первой серийной партии. Потом мы отдаем заказчику полный пакет документов, и он уже запускает продукт в серию.





– Кто является вашими заказчиками? Для кого вы уже делали разработки и что это за продукты?





– У нас множество партнеров в США, России, ЕС… С круп­ными корпорациями стараемся не работать, в основном это стартапы.









Если говорить о продуктах – их уже очень много. Вот сейчас доделываем устройство для пациентов с инсультом. Оно уже спасло немало жизней. Делали различную технику для операционных. Еще создали специальную капсулу, в которой человек погружается в глубокий сон на 20 минут и просыпается пол­ностью отдохнувшим.





Например, мы создали это здание, в котором находимся.





Сейчас запускаем завод (в парке «Великий Ка­мень»). Он станет производить такие сооружения – «высокотехнологичные ангары».





Процесс строительства подобных конструкций занимает пару месяцев, и они, с формальной точки зрения, зданиями не являются. Это своего рода армейская палатка, не требующая согласований. Мы разработали всю техническую начинку, которая будет поддерживать жизнедеятельность зда­ния. Сооружение легко собирается и быстро разбирается в случае необходимости.





– Созданные вами товары уже продаются на рынках под брендами других компаний. Не обидно, что вас не знают и вы остаетесь в стороне?





– Мы выполняем свою задачу – разработка и запуск в производство. За этот сервис нам платят. Поэтому все честно.





– Вы можете от каких-то заказов отказаться?





– Да, конечно. Мы не делаем того, что не соответствует нашим принципам.

Кайдзен, философия Toyota и коллективный разум

– Как в Беларуси удалось по­строить такой сложный науко­емкий бизнес? Это действительно ни на что не похоже. Как вы к этому пришли?





– Все процессы мы отрабатывали. Это был пятилетний непрерывный труд. Нам нравится философия кайдзен – непрерывное совершенствование. По чуть-чуть каждый день меняемся к лучшему.





Мы взяли за основу идеологию работы корпорации Toyota. Переработали ее, добавив еще три концепции. Во-первых, это ТРИЗ – теория решения изобретательских задач. Во-вторых, «Теория жизненных циклов корпораций» Ицхака Адизеса. В-третьих, от «Хорошего к великому» Д. Коллинза.





К нам уже обращались с вопросом, можем ли мы запускать такие же процессы на других предприятиях. И мы стали заниматься консалтингом по внедрению похожих процессов. У нас есть корпоративная школа, где могут ответить на любые практические вопросы и проходят обучение. Мы делаем даже экскурсии по нашему предприятию по запросу других фирм.





– Как вы разделяете служебные функции?





– У нас линейная система, иерархии нет. Фактически, здесь всего три уровня – работник, руководитель отдела, и директор.





– Как получается контролировать и мотивировать работу сотрудников в таком сложном бизнесе? Есть ли специальные требования для штатных работников?

– Используем специальное про­граммное обеспечение, которое определяет задачи для каждого. И инициатива поощряется: за каждое внедренное предложение о совершенствовании процессов и изделий сотруднику начисляется премия. Вся наша работа – это своего рода коллективный разум.





– Как получается закрыть «кад­ровый голод»?





– У нас его практически нет. Мы часто берем людей по философским параметрам, чтобы человек подходил нам по духу. А уже научить его быть специалистом и вырастить – это вторая задача. У нас есть поговорка в компании: проще из человека сделать сотрудника, чем из сотрудника – человека.





– А что вы не приветствуете в людях?





– Лень.





– Где находите деньги для развития?





– Сами постоянно инвестируем в развитие почти все, что зарабатываем. Мы не сторонники накоплений.





– В чем, вы полагаете, секрет успеха вашей компании?





– В Беларуси много инженеров, у нас большой научный генофонд. В других странах такие люди в дефиците. А для нас эта задача просто решается. В общем-то, стандартная история, как и у других белорусских высокотехнологичных компаний.





Да и без ложной скромности могу сказать, что у нас – одна из лучших стран для жизни и работы. Здесь безопасно, много образованных и культурных людей, есть квалифицированные кадры. Все, что необходимо для работы. Что касается налоговых и других льгот, которые у нас есть как у резидента ПВТ – их тоже в мире не очень дают.

Следуй за мечтой…В бомбоубежище

У EnCata есть еще одно интересное направление – MakeIT Center. На территории бывшего бомбоубежища создана площадка для желающих попробовать себя в разработке соб­ственного продукта и реализовать свою идею. Если для этого вам не хватает помещения, оборудования и даже некоторых навыков, все это предоставит EnCata.









Территория бункера буквально напичкана всем, что может помочь начинающему предпринимателю и инженеру. Дорогостоящие высокоточные станки – от 3D-принтера и мебельного оборудования до лазеров. За совсем небольшую плату – пару долларов в час. При необходимости предоставляются консультации и помощь специалистов катализатора. Все это действительно может превращать мечты в материальные вещи. Здесь уже создано немало успешных стартапов и готовых продуктов.





– А что значит для компании другая площадка для развития, Hardware Start Up?





– Сегодня этот проект убыточен. Здесь мы не ставим цели заработать. Это помощь инженерам. Мы инвестировали средства в эту площадку, чтобы помочь людям со своими идеями доказать, что все реально.





К сожалению, не все понимают смысл этого проекта. Писали, что мы хотим воровать идеи и тому подобное. Идеи, может, и можно своровать, но как их воплотить… У нас есть поговорка: идеи стоят 5 долларов за пучок. Да они не стоят ничего! Даже если у тебя есть мегакрутая идея, воплотить ее в сотню раз сложнее, чем придумать.





– Какой вы видите EnCata через 5 лет?





– Это очень сложный вопрос. Существует два вида компаний. Одни ставят цели и постоянно о них говорят. А есть бизнесы, где у команды есть понимание – vision, как действовать в той или иной ситуации. Чтобы этого достичь и сформировать подобное видение у каждого сотрудника, нужно хорошо потрудиться.







