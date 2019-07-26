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Boeing опять не везет: сорван первый полет крупнейшего двухдвигательного лайнера

27.07.2019 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый полет самого крупного в мире двухдвигательного пассажирского лайнера Boeing 777X перенесен на начало 2020 года. Причиной отсрочки, согласно информации от сетевого издания Flightglobal, стала необходимость доработки двигателя GE9X.



Впервые о недочетах в конструкции самого большого в мире реактивного двигателя заговорили после испытаний в феврале 2018 года. Как показали тесты, рычаги, которые приводят в движение поворотные лопатки статора компрессора, испытывают чрезмерную нагрузку во время работы агрегата. 

Несмотря на то, что со слов инженеров данный просчет можно быстро устранить, он повлек за собой некоторые трудности. В июне текущего года представители компании-разработчика GE Aviation заявили о вероятности переноса сертификационных испытаний на осень. И вот, накануне, уже в Boeing объявили о том, что свой первый полет новый лайнер совершит не ранее начала 2020 года. При этом, авиастроитель надеется на то, что данная «заминка» не повлияет на сроки поставок пассажирского самолета, которые должны начаться в конце следующего года.

Напомним, что Boeing 777X станет первым в мире лайнером со складным крылом. Разработка аппарата ведется с 2010 года. Семейство будет состоять из трех моделей разных размерностей: B777-8X, B777-9X и B777-9XL. Самолет сможет преодолевать расстояние до 16,1 тыс. км и вмещать от 349 до 414 пассажиров.
 
 
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Первый полет самого крупного в мире двухдвигательного пассажирского лайнера Boeing 777X перенесен на начало 2020 года. Причиной отсрочки, согласно информации от...
 
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