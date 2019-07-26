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Ярабик: «Россия не намерена аннексировать Беларусь. Она меняет подход»

27.07.2019 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заявления, что в результате «углубления интеграции» с Россией Беларусь потеряет свою независимость, не имеют под собой никаких оснований, считает эксперт Фонда Карнеги Балаш Ярабик.

«Россия не намерена аннексировать Беларусь. Она просто, и уже не первый раз, меняет подход к Беларуси. Я считаю, что цель сегодняшнего подхода — платить меньше. Москва больше не хочет продолжать выдавать Минску субсидии через нефть и газ. Такое уже было — в 2006 году. Поэтому здесь ничего нового. Новое только то, что сейчас российская сторона пользуется термином «интеграция в рамках Союзного государства». И заявления из Кремля звучат так: «Сначала интеграция, а потом деньги!» Делают они так потому, что прекрасно понимают: Беларусь интегрироваться не желает. А значит, и денег никаких не будет. Я считаю, что это все делается в рамках подготовки России к следующему глобальному экономическому кризису, который, по мнению многих экспертов, неизбежен».

Такая подготовка к экономическому кризису началась, говорит собеседник Еврорадио, несколько лет назад. Сейчас в Кремле «фискальные консерваторы», которые поставили страну в режим экономии. А аннексия Беларуси для такого режима не нужна, так как влечет за собой лишь еще большие потери — они станут результатом новых западных санкций против России, если такая аннексия произойдет, убежден Ярабик.


А вот его взгляд на внутриполитическую ситуацию в Беларуси:

«На Западе давно никто не верит, что белорусская оппозиция сумеет добиться смены власти. И поэтому следующие ваши выборы ему не интересны. Гораздо интереснее — что будет после. Я сейчас говорю о транзите власти. Убежден: этот транзит неизбежен. И тут появляются вопросы: «Что будет после Лукашенко?», «Каким образом изменится политическая система Беларуси?», «Как на это повлияют внешние факторы?». Но здесь проблема будущего — следующих 5—6 лет. Она принципиальная — научатся ли белорусские власти контролировать этот процесс? Если же научатся, то мы можем увидеть очень интересные вещи. И этот вопрос транзита власти должен стать белорусской национальной идеей как минимум на следующие 5—6 лет».

Правда, говорит Балаш Ярабик, непонятно, каким образом в реализации такой национальной идеи в авторитарной Беларуси сможет участвовать белорусский народ. Но участвовать в процессе транзита власти граждане Беларуси должны, убежден собеседник Еврорадио.
 
Теги: Минск
 
 
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Заявления, что в результате «углубления интеграции» с Россией Беларусь потеряет свою независимость, не имеют под собой никаких оснований, считает эксперт Фонда...
 
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