"Отморозки" в Новополоцке избили 70-летнего сторожа кафе и украли оттуда еду и спиртное

Пострадавший обратился в милицию. «Накануне инцидента компания взрослых приобрела в ночном магазине по просьбе несовершеннолетних спиртное. После совместного распития, проходя мимо расположенного неподалеку летнего кафе, у них возник конфликт со сторожем. Пожилого мужчину избили, забрали часть товара, находящегося в торговом объекте и скрылись», — сообщили в милиции.



