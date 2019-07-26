|
"Отморозки" в Новополоцке избили 70-летнего сторожа кафе и украли оттуда еду и спиртное
Источник материала: Партизан
Около 2.30 26 июля несколько человек избили 70-летнего сторожа летнего кафе, а потом вынесли из заведения алкоголь и продукты,
Пострадавший обратился в милицию. «Накануне инцидента компания взрослых приобрела в ночном магазине по просьбе несовершеннолетних спиртное. После совместного распития, проходя мимо расположенного неподалеку летнего кафе, у них возник конфликт со сторожем. Пожилого мужчину избили, забрали часть товара, находящегося в торговом объекте и скрылись», — сообщили в милиции.
Установлены подозреваемые. Задержаны неработающий 27-летний местный житель, 15-летний новополочанин и 17-летний житель Бешенковичского района. Все ранее попадали в поле зрения милиции за различные правонарушения, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 2.30 26 июля несколько человек избили 70-летнего сторожа летнего кафе, а потом вынесли из заведения алкоголь и продукты, сообщили в УВД Витебского облисполкома....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)