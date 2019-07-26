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Месси forever!

27.07.2019 13:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководство «Барселоны» хочет предложить новый контракт нападающему Лионелю Месси. Договор предусматривает, что аргентинец завершит карьеру в клубе.

Фото: Emilio Morenatti/ AP Photo
Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Mundo Deportivo.

Контракт Месси с «Барселоной» действует до 2021 года, и ни одна сторона не собирается говорить о продлении, пока до окончания договора не останется год. Руководство каталонцев планирует предложить аргентинцу новый контракт с открытой датой окончания, чтобы удостовериться, что он останется в клубе до конца карьеры.

Также отмечается, что представители Месси рассчитывают продлить сотрудничество с «Барселоной» как минимум до 2023 года. При этом клуб позволит аргентинцу самостоятельно решить, как долго он хочет оставаться в Каталонии, пишет lenta.ru
Месси продлил контракт с «Барселоной» в ноябре 2017 года. По информации Marca, он стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. По новому соглашению он получает 43 миллиона евро в год (3,6 миллиона в месяц, 900 тысяч в неделю, около 125 тысяч евро в день).

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с командой он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал «Золотой мяч».
 
 
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Руководство «Барселоны» хочет предложить новый контракт нападающему Лионелю Месси. Договор предусматривает, что аргентинец завершит карьеру в клубе.
 
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