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В Слуцке сегодня откроется новое кафе - «Чилс»

27.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке сегодня откроется новое кафе - «Чилс»

Сфера общепита в Слуцке продолжает активно развиваться.

Новое заведение для горожан откроется сегодня вечером в пятиэтажке по улице Ленина-156, неподалёку от кофейни «Про кофе». Ориентировочное время начала работы - 18:00.

Молодёжное и семейное мини-кафе оформлено в ярких тонах, в меню предлагается ассортимент бургеров и блинов, а также салаты, сэндвичи, наггетсы, картофель-фри и не только. 

«Чилить» (тусоваться, отдыхать - молодёжный сленг) в новом месте случчане смогут ежедневно с 9:00 до 23:00.

А пока - посмотрите, что интересного в интерьере и меню

В Слуцке сегодня откроется новое кафе - «Чилс»

В Слуцке сегодня откроется новое кафе - «Чилс»


В Слуцке сегодня откроется новое кафе - «Чилс»

В Слуцке сегодня откроется новое кафе - «Чилс»

В Слуцке сегодня откроется новое кафе - «Чилс»

В Слуцке сегодня откроется новое кафе - «Чилс»

В Слуцке сегодня откроется новое кафе - «Чилс»

Slutsk-Gorod.by

 
 
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Новое заведение для горожан откроется сегодня вечером в пятиэтажке по улице Ленина-156, неподалёку от кофейни «Про кофе». Ориентировочное время начала работы - 18:00.
 
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