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В Слуцке сегодня откроется новое кафе - «Чилс»
27.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Сфера общепита в Слуцке продолжает активно развиваться.
Новое заведение для горожан откроется сегодня вечером в пятиэтажке по улице Ленина-156, неподалёку от кофейни «Про кофе». Ориентировочное время начала работы - 18:00.
Молодёжное и семейное мини-кафе оформлено в ярких тонах, в меню предлагается ассортимент бургеров и блинов, а также салаты, сэндвичи, наггетсы, картофель-фри и не только.
«Чилить» (тусоваться, отдыхать - молодёжный сленг) в новом месте случчане смогут ежедневно с 9:00 до 23:00.
А пока - посмотрите, что интересного в интерьере и меню
Slutsk-Gorod.by
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Новое заведение для горожан откроется сегодня вечером в пятиэтажке по улице Ленина-156, неподалёку от кофейни «Про кофе». Ориентировочное время начала работы - 18:00.
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