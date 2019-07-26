В Слуцке сегодня откроется новое кафе - «Чилс»

Источник материала: Слуцк Город





Сфера общепита в Слуцке продолжает активно развиваться.

Новое заведение для горожан откроется сегодня вечером в пятиэтажке по улице Ленина-156, неподалёку от кофейни «Про кофе». Ориентировочное время начала работы - 18:00.

Молодёжное и семейное мини-кафе оформлено в ярких тонах, в меню предлагается ассортимент бургеров и блинов, а также салаты, сэндвичи, наггетсы, картофель-фри и не только.

«Чилить» (тусоваться, отдыхать - молодёжный сленг) в новом месте случчане смогут ежедневно с 9:00 до 23:00.

А пока - посмотрите, что интересного в интерьере и меню

































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