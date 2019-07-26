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Дарят подарки, а потом просят 100$. Случчанка рассказала о новом виде навязчивых продаж

27.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Дарят подарки, а потом просят 100$. Случчанка рассказала о новом виде навязчивых продаж

    фото со страницы автора

Случчанка Алёна Маркузова на своей странице в Instagram поделилась историей, которая произошла с ней буквально в собственной квартире. SlutskGorod приводит её рассказ с незначительной редактурой.

В дверь позвонили, на пороге стояла милая девчонка лет 20-ти с огромным пакетом. «Вы семейный человек? Ответственный?» задала она мне в лоб вопросы. «Да», — отвечаю ей.

«Тогда я вас поздравляю! Вы одна из десяти семей, кому сегодня посчастливилось получить бесплатно (!!!) наш подарок от нашего нового магазина "Семейный"»— отчеканила продавец. 

Я стою в шоке и не верю. Ну бывает же так! Переспрашиваю: «Точно бесплатно?». «Да, точно! Давайте посмотрим, что входит в ваш подарок»— продолжает незваная гостья. Пакет у неё огромный. Я стою - офигеваю.

Короче, в подарок входили: 4D игра для ребёнка, тактильный светильник, гриль-сковорода, вакуумная кастрюля, набор ножей, которые не нужно точить, многофункциональные ножницы и что-то ещё. Про каждую вещь мне девочка всё круто рассказала, продала, так сказать. Затем пожала мне руку и поздравила.

Круто, правда? Верите в чудеса? Я - да. Но...

Когда я получила все подарки и часть даже поставила в квартире, так как в руках они не помещали, она мне говорит: «Раньше за вручение подарка брали паспортные данные и роспись, подтверждающую получение. Сейчас это запретили делать, поэтому в качестве отчётности с вас небольшой сбор на сумму 220 рублей. 100$, в общем».

И на этом моя радость прошла. «Пожалуй, я откажусь», — ответила я, возвращая ей мои подарки. Она ушла делать счастливыми другие семьи, а я села и думаю: «Какая смелая, как круто все рассказывает, красивая девчонка, и ей не стыдно, она так зарабатывает. Она молодец».

Я тоже работаю в сфере прямых продаж, но не настолько прямых, чтоб ходить по квартирам с огромной сумкой товара, продавая семейные наборы. Я работаю дома, в интернете, общаясь с друзьями, в комфортных мне условиях и не боюсь, что у меня в каком-нибудь подъезде отнимут товар.

И ещё один инсайт словила: зарабатывать деньги - не стыдно, но каждый сам выбирает, как это делать.


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 65
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Случчанка Алёна Маркузова на своей странице в Instagram поделилась историей, которая произошла с ней буквально в собственной квартире. SlutskGorod приводит её рассказ с...
 
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