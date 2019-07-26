Нетрезвый велосипедист наехал на девушку в Несвижском районе - возбуждено уголовное дело

Источник материала: Слуцк Город

По факту ДТП с участием велосипедиста и пешехода в Несвижском районе возбуждено уголовное дело, сообщается в Телеграм-канале СК РБ.

24 июля около 23:30 часов 18-летний житель Несвижского района двигался на велосипеде по агрогородку Снов. Осуществляя движение по переулку Несвижскому, молодой человек совершил наезд на 17-летнюю местную жительницу, которая шла со своим знакомым по обочине проезжай части. В результате происшествия девушка была госпитализирована с травмами головы.

В отношении велосипедиста возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.321 Уголовного кодекса (нарушение участником движения правил безопасности движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения).

Установлено, что транспортное средство не было оборудовано фарами (фонарями) и световозвращателями. Молодой человек ехал в состоянии алкогольного опьянения - у него зафиксировано более 1 промилле.

В рамках предварительного расследования продолжается работа с участниками происшествия, устанавливаются причины и условия, способствовавшие происшествию.



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