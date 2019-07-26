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Нетрезвый велосипедист наехал на девушку в Несвижском районе - возбуждено уголовное дело
27.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
По факту ДТП с участием велосипедиста и пешехода в Несвижском районе возбуждено уголовное дело,
24 июля около 23:30 часов 18-летний житель Несвижского района двигался на велосипеде по агрогородку Снов. Осуществляя движение по переулку Несвижскому, молодой человек совершил наезд на 17-летнюю местную жительницу, которая шла со своим знакомым по обочине проезжай части. В результате происшествия девушка была госпитализирована с травмами головы.
Установлено, что транспортное средство не было оборудовано фарами (фонарями) и световозвращателями. Молодой человек ехал в состоянии алкогольного опьянения - у него зафиксировано более 1 промилле.
В рамках предварительного расследования продолжается работа с участниками происшествия, устанавливаются причины и условия, способствовавшие происшествию.
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24 июля около 23:30 часов 18-летний житель Несвижского района двигался на велосипеде по агрогородку Снов. Осуществляя движение по переулку Несвижскому, молодой...
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