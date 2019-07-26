В Горках фура сбила на переходе женщину с коляской

Источник материала: Горецкий вестник

Смертельное ДТП произошло сегодня в Горках — фура на зебре сбила женщину с коляской.





Трагедия произошла на пешеходном переходе по улице Бруцеро-Ерофеевская. Водитель МАN, 42-летний местный житель, при повороте направо на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу женщине 1953 года рождения с детской коляской. Пешехода сбила фура.





От полученных травм женщина скончалась. Находящийся в коляске ребенок 2018 года рождения, внук погибшей, доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.