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В Горках фура сбила на переходе женщину с коляской
27.07.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Смертельное ДТП произошло сегодня в Горках — фура на зебре сбила женщину с коляской.
Трагедия произошла на пешеходном переходе по улице Бруцеро-Ерофеевская. Водитель МАN, 42-летний местный житель, при повороте направо на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу женщине 1953 года рождения с детской коляской. Пешехода сбила фура.
От полученных травм женщина скончалась. Находящийся в коляске ребенок 2018 года рождения, внук погибшей, доставлен в больницу, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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Смертельное ДТП произошло сегодня в Горках — фура на зебре сбила женщину с коляской. Трагедия произошла на пешеходном переходе по улице Бруцеро-Ерофеевская....
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