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Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

27.07.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

26 июля в Бресте прошли тактико-специальные учения подразделений МЧС Брестского гарнизона и государственной пожарной службы Бяльского повета Люблинского воеводства.

Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

Пожарные отработали организацию аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП из-за столкновения железнодорожного состава и пассажирского автобуса, а также устранение последствий, связанных с выходом газообразного опасного химического вещества из цистерны.

Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

Фото Вадима Якубёнка

Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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  26 июля в Бресте прошли тактико-специальные учения подразделений МЧС Брестского гарнизона и государственной пожарной службы Бяльского повета Люблинского...
 
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