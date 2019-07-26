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Белорусские и польские спасатели провели учения в Бресте
27.07.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
26 июля в Бресте прошли тактико-специальные учения подразделений
Пожарные отработали организацию аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП из-за столкновения железнодорожного состава и пассажирского автобуса, а также устранение последствий, связанных с выходом газообразного опасного химического вещества из цистерны.
Фото Вадима Якубёнка
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26 июля в Бресте прошли тактико-специальные учения подразделений МЧС Брестского гарнизона и государственной пожарной службы Бяльского повета Люблинского...
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