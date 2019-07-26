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Ищем женщину из Евроопта, мечтательно вглядывающуюся в потолок
27.07.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность женщины, находившийся в магазине Евроопт, расположенном по. ул. Радужная, д.150, 12.07.2019 в 18.15.
При наличии какой-либо информации звонить по следующим номерам : 80295274483, 80336727095
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ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливается личность женщины, находившийся в магазине Евроопт, расположенном по. ул. Радужная, д.150, 12.07.2019 в 18.15. ...
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