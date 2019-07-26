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На выезде из города по Радужной идут дорожные работы, будьте внимательны!
27.07.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В эти праздничные дни множество брестчан устремились за город. А для работников жилищно- коммунального хозяйства эти жаркие дни - это благоприятная пора для ведения работ по устройству дорожного покрытия.
Выезжая за город на личном транспорте учитывайте, что на Каменецком кольце сегодня идут активные работы по укладке верхнего слоя асфальта.
Дорожники Брестского ДЭП от всей души поздравляют Брестчан с Днём города!
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В эти праздничные дни множество брестчан устремились за город. А для работников жилищно- коммунального хозяйства эти жаркие дни - это благоприятная пора для...
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