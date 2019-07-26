|
В Бресте состоялось открытие новой пожарной части
27.07.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 27 июля 2019 года состоялось торжественное открытие новой пожарной аварийно-спасательной части Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям.
Это уже пятая пожарная аварийно-спасательная часть в городе.
Объект включен в план мероприятий, утвержденный распоряжением Президента "О подготовке к празднованию 1000-летия Бреста", и Госинвестпрограмму. Финансирование ведется за счет республиканского бюджета. На эти цели направлено около Br4,3 млн.
Новое пожарное депо размещается в активно строящемся юго-западном микрорайоне, где проживают более 60 тыс. человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 27 июля 2019 года состоялось торжественное открытие новой пожарной аварийно-спасательной части Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)