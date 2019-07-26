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В Бресте состоялось открытие новой пожарной части

27.07.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 27 июля 2019 года состоялось торжественное открытие новой пожарной аварийно-спасательной части Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям.

В Бресте состоялось открытие новой пожарной части

Это уже пятая пожарная аварийно-спасательная часть в городе.

В Бресте состоялось открытие новой пожарной части

Объект включен в план мероприятий, утвержденный распоряжением Президента "О подготовке к празднованию 1000-летия Бреста", и Госинвестпрограмму. Финансирование ведется за счет республиканского бюджета. На эти цели направлено около Br4,3 млн.

В Бресте состоялось открытие новой пожарной части

Новое пожарное депо размещается в активно строящемся юго-западном микрорайоне, где проживают более 60 тыс. человек.

 
Теги: Брест
 
 
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  Сегодня, 27 июля 2019 года состоялось торжественное открытие новой пожарной аварийно-спасательной части Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям. ...
 
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