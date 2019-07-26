Возрождаемый брестский «Городской садъ» и его фишки

Источник материала: Виртуальный Брест

Возрождаемый брестский Городской сад вновь готов порадовать посетителей водой из исторического источника.





Еще в середине XIX века данный объект являлся центральным местом отдыха горожан: первое письменное упоминание о нем встречается в очерках писателя-этнографа Павла Шпилевского «Путешествие по Полесью и белорусскому краю», опубликованных в российском журнале «Современник» в 1853 – 1855 годах. Располагался Городской (поначалу Казенный) сад на перекрестке Цветочного бульвара и улицы Шоссейной (сегодня это, соответственно, улица Ленина и проспект Машерова), занимая участок в 7 десятин 1136 квадратных саженей.





Нынешнее его восстановление, согласно концепции авторского коллектива архитекторов ОАО «Брестжилпроект», предполагается в максимально аутентичном виде: без аттракционов и увеселительных заведений, зато с обилием зелени. В среду корреспонденты «Зари» убедились – с момента реализации проекта многое на этом еще недавно закрытом и запущенном участке уже сделано. В частности, демонтированы оставшиеся от водозабора резервуары, убрано ограждение со стороны проспекта Машерова, отделяющее парковую зону от сквера Пограничников, выкорчеваны непроходимые «джунгли» кустарника, высажена новая аллея из молодых лиственниц, тюльпановых деревьев, тисов и платанов. Расчищенные давние пешеходные дорожки заменены современными, выложенными плиткой, имитирующей красные кирпичики в миниатюре. Установлены оригинальные «парусные» скамейки и урны, словно невесомо парящие на ажурных изогнутых ножках. Отдельного упоминания заслуживает световое оформление, представленное старинными фонарями, «переехавшими» с улицы Фомина, а также светильниками в стиле ретро. Кроме того, осуществлен снос ветхих строений, идет укладка тротуарной плитки и устройство пешеходной дорожки, ведущей прямо к Набережной. В настоящий момент масштабное благоустройство переместилось на территорию, прилегающую к реке Мухавец: совсем скоро взорам брестчан и гостей города предстанет красивый живописный вид на Набережную, где также продолжаются запланированные работы.





– Первая очередь Городского сада – это то, что уже сделано сегодня, вторая в рамках улицы Набережной предполагает обустройство газона и дорожек буквально до воды, – рассказывает генеральный директор Брестского городского ЖКХ Игорь Сильченко.

В процесс реновации каждое предприятие коммунальных служб вносит свой индивидуальный вклад. К примеру, «Брестводоканал» собственными силами и за свои средства еще в конце весны создал тут познавательный тематический музейный уголок. Практически вплотную примыкая к огороженной территории ТЭЦ, он включает разные интересные экспонаты, на которые просто нельзя не обратить внимания. Фонари, декором которых служат… вентили и счетчики воды, скамейка, словно втиснутая в … выходящую на поверхность водопроводную трубу, старые канализационные люки с надписями на польском языке, в идентичном сантехническом оформлении информационный стенд – своего рода гид-экскурсовод.

Больше всего этот музейный уголок впечатляет реконструированной 12-метровой башней артезианской скважины №4 – давнишней «точки» снабжения Бреста качественной питьевой водой. Очень удачной получилась задумка совместить ее в единое целое с колонкой, работающей от нажатия кнопки сбоку. Некоторое время колонка, представляющая собой отдельную композицию, бездействовала, однако теперь заработала вновь, выдавая дозированными порциями чистую и вкусную воду, согласно легендам и преданиям обладающую целебными свойствами, прибавляющую сил и здоровья.





Центральный объект сада – обнаруженный на дне водоема и привезенный из Красного Двора огромный камень-валун в ближайшей перспективе станет частью многофигурной композиции, также включающей такие элементы, как надпись «Городской садъ» на дореволюционном алфавите с использованием больших металлических букв, логотип тысячелетия города Бреста. Импровизированный постамент, на который водружен валун, опояшет эффектный полуметровой высоты металлический берестейский рушник с орнаментами в традиционном белорусском стиле, появятся ступеньки, газонная зеленая трава вокруг. Но уже сейчас у камня-великана получила постоянную «прописку» еще пахнущая свежим деревом уютная восьмиугольная беседка с приподнятым полом, лавками-скамейками по всему многогранному периметру и высоко поднятой крышей: в перспективе предусмотрено, что в определенные дни и часы здесь будет играть духовой оркестр. В громадье планов прибавить к уже установленной арке еще несколько (одну из них украсит указатель на белорусском языке «Гарадскi сад»), довести число дорожек до пяти, тем самым логично увязывая старый новый сад с линией речного порта.

Пока что на предстоящие выходные в Городском саду не предполагается ни концертов, ни каких-либо иных культурных мероприятий: в праздник коммунальники будут здесь трудиться, чтобы успеть завершить весь объем работ к его официальному торжественному открытию в сентябре. Впрочем, это никак не помешает посещению сада и дегустации его «брендовой» воды.

Фото Александра Шульгача