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Ведется укладка асфальта на улице Пригородной в Бресте

27.07.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Утром 27 июля на улицу Пригородную в микрорайоне Речица прибыла дорожная техника Брестского ДЭПа для укладки выравнивающего слоя асфальта. Ранее была проведена фрезеровка — подготовка дорожного полотна. Первые 120 тонн асфальта были подвезены и его укладка началась.

Следующими этапами будут поднятие люков подземных коммуникаций и ливнестоков, затем — укладка чистового слоя асфальта. Как сообщил мастер участка, в этот субботний день ДЭП ведет работы и в других районах Бреста, например, укладывается плитка вдоль Парка Воинов-интернационалистов. 

Асфальтирование на улице Пригогодной ведется без перекрытия движения.

Ведется укладка асфальта на улице Пригородной в Бресте

Ведется укладка асфальта на улице Пригородной в Бресте

Ведется укладка асфальта на улице Пригородной в Бресте

Ведется укладка асфальта на улице Пригородной в Бресте

Ведется укладка асфальта на улице Пригородной в Бресте

 
Теги: Брест
 
 
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  Утром 27 июля на улицу Пригородную в микрорайоне Речица прибыла дорожная техника Брестского ДЭПа для укладки выравнивающего слоя асфальта. Ранее была проведена...
 
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