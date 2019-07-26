Ведется укладка асфальта на улице Пригородной в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Утром 27 июля на улицу Пригородную в микрорайоне Речица прибыла дорожная техника Брестского ДЭПа для укладки выравнивающего слоя асфальта. Ранее была проведена фрезеровка — подготовка дорожного полотна. Первые 120 тонн асфальта были подвезены и его укладка началась.

Следующими этапами будут поднятие люков подземных коммуникаций и ливнестоков, затем — укладка чистового слоя асфальта. Как сообщил мастер участка, в этот субботний день ДЭП ведет работы и в других районах Бреста, например, укладывается плитка вдоль Парка Воинов-интернационалистов.

Асфальтирование на улице Пригогодной ведется без перекрытия движения.



















