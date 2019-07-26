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Погибла главная героиня фильма «Брестская крепость»

27.07.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Актриса Вероника Никонова утонула во время свадебного путешествия.

Погибла главная героиня фильма «Брестская крепость»

Главная героиня блокбастера "Брестская крепость" Вероника Никонова. Фото: кадр из фильма "Брестская крепость".

Умерла главная героиня блокбастера "Брестская крепость" 24-летняя Вероника Никонова. Об этом сообщила помощник режиссера фильма "Брестская крепость" Тамара Борбот.

- Ника погибла вчера на Аляске, переходя реку Текланика, - рассказала Тамара корреспонденту "КП".

Актрисе было всего 24 года. Ника снялась в "Брестской крепости" режиссера Александра Котта, будучи тринадцатилетней школьницей. Девочка сыграла Аньку, дочь лейтенанта Кижеватова, расстрелянную фашистами.

Ника родилась 19 декабря 1994 года в Минске. Закончила театральную школу, но выбрала для себя карьеру режиссера. Она снимала документальные фильмы о Беларуси, занималась правозащитной деятельность и несколько лет назад уехала в Америку, чтобы учиться в Нью-Йорке.

- Ника спешила жить, - говорят о девушке друзья и коллеги. - Ей было мало режиссуры, мало актерства. Не имея особых средств, она тем не менее находила возможности за очень небольшие деньги путешествовать по миру, открывать для себя новое.

Роль в блокбастере Александра Котта стала ее первой (и последней) ролью.

Недавно Ника вышла замуж и отправилась на Аляску в свадебное путешествие вместе с супругом.

Как рассказала мама девушки, Ольга Никонова, в Америке Нику кремируют, но перед этим Ольга хотела бы еще раз увидеть дочь.

В настоящее время на страничке Тамары Борбот опубликован номер счета, куда можно отправить деньги для того чтобы Ольга Никонова могла купить билет в Америку.

 
Теги: Минск
 
 
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  Актриса Вероника Никонова утонула во время свадебного путешествия. Главная героиня блокбастера "Брестская крепость" Вероника Никонова. Фото: кадр из фильма...
 
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