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Погрузись в сказочный мир! Брестчан приглашают на фестиваль цветов за чудесами
27.07.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как часто Вы представляли, что попадёте в ту самую историю и погрузитесь с головой в сказочный мир Алисы? Оказывается, это реально! Ведь окунуться в мир тайн и загадок вместе со студией флористики JARDAN и другими 126 участниками красочного мероприятия можно будет уже завтра, 28 июля, в Парке им. 1 мая.
Мероприятие в нашем городе проходит уже в третий раз. Для его проведения будет задействовано три площадки. Основная часть цветочных композиций разместится на аллеях парка культуры и отдыха. Планируется, что на выставке-продаже желающие смогут приобрести цветы, рассаду, семена. Полюбоваться скульптурами из живых цветов можно будет и на набережной реки Мухавец, и в Городском саду.
Зрители увидят шикарные инсталляции, для создания которых использовались цветы и другие природные материалы, кованые изделия, камень. Основная тематика оформления - тысячелетие города. Среди этого разнообразия можно будет встретить также композиции, посвященные сказкам.
Студия флористики Jardan специально к этому мероприятию подготовила пригласительный видеоролик, который зовет всех окунуться в цветочную сказку. Смотрите сами:
— А что это за звуки, вон там? – спросила Алиса, кивнув на весьма укромные заросли какой-то симпатичной растительности на краю сада.
— А это чудеса, – равнодушно пояснил Чеширский Кот.
— И.. И что же они там делают? – поинтересовалась девочка, неминуемо краснея.
— Как и положено, – Кот зевнул. – Случаются...
Приглашаем брестчан и гостей города в парк культуры и отдыха им. 1 мая! Посмотреть, какая красота была на фестивале в прошлом году, вы можете
Начало: 28 июля в 12:00
Вход свободный!
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