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Погрузись в сказочный мир! Брестчан приглашают на фестиваль цветов за чудесами

27.07.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Как часто Вы представляли, что попадёте в ту самую историю и погрузитесь с головой в сказочный мир Алисы? Оказывается, это реально! Ведь окунуться в мир тайн и загадок вместе со студией флористики JARDAN и другими 126 участниками красочного мероприятия можно будет уже завтра, 28 июля, в Парке им. 1 мая.

Погрузись в сказочный мир! Брестчан приглашают на фестиваль цветов за чудесами

Мероприятие в нашем городе проходит уже в третий раз. Для его проведения будет задействовано три площадки. Основная часть цветочных композиций разместится на аллеях парка культуры и отдыха. Планируется, что на выставке-продаже желающие смогут приобрести цветы, рассаду, семена. Полюбоваться скульптурами из живых цветов можно будет и на набережной реки Мухавец, и в Городском саду. 

Погрузись в сказочный мир! Брестчан приглашают на фестиваль цветов за чудесами

Зрители увидят шикарные инсталляции, для создания которых использовались цветы и другие природные материалы, кованые изделия, камень. Основная тематика оформления - тысячелетие города. Среди этого разнообразия можно будет встретить также композиции, посвященные сказкам.

Студия флористики Jardan специально к этому мероприятию подготовила пригласительный видеоролик, который зовет всех окунуться в цветочную сказку. Смотрите сами:

— А что это за звуки, вон там? – спросила Алиса, кивнув на весьма укромные заросли какой-то симпатичной растительности на краю сада.

— А это чудеса, – равнодушно пояснил Чеширский Кот.

— И.. И что же они там делают? – поинтересовалась девочка, неминуемо краснея.

— Как и положено, – Кот зевнул. – Случаются...

Приглашаем брестчан и гостей города в парк культуры и отдыха им. 1 мая! Посмотреть, какая красота была на фестивале в прошлом году, вы можете по ссылке. А в этом году все будет еще лучше, красивее и масштабнее!

Начало: 28 июля в 12:00

Вход свободный!

 
 
Ссылка на источник 70
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