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Проверка армии: белорусские ракетчики показали уровень профессиональной подготовки

27.07.2019 15:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Высокий уровень профессиональной подготовки показали белорусские ракетчики во время проверки боеготовности. К ней были привлечены военнослужащие 336-й реактивной артиллерийской и 465-й ракетной бригад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверка армии: белорусские ракетчики показали уровень профессиональной подготовки

Боевые расчеты совершили многокилометровый марш на полигон «Гожский», где доказали, что в силах выполнить задачи в любых условиях военной обстановки. Все цели условного противника были уничтожены.

Проверка армии: белорусские ракетчики показали уровень профессиональной подготовки

Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил:
Проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами, в ходе которого отработаны вопросы несения боевого дежурства по назначенным объектам противника, участие в массированном огневом ударе по назначенным объектам противника на максимальных дальностях, а также ведение систематических огневых действий в ходе ведения оборонительной операции.

Проверка армии: белорусские ракетчики показали уровень профессиональной подготовки

Бойцы возвращаются в пункты постоянной дислокации. В связи с завершением проверки Минобороны информирует о появлении на дорогах военной техники. Маршрут движения колонн проходит по Брестской, Минской и Могилевской областям. ГАИ просят водителей быть внимательными.

Люди в материале: Геннадий Козловский
 
 
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Новости Беларуси. Высокий уровень профессиональной подготовки показали белорусские ракетчики во время проверки боеготовности. К ней были привлечены...
 
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