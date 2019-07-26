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Проверка армии: белорусские ракетчики показали уровень профессиональной подготовки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Высокий уровень профессиональной подготовки показали белорусские ракетчики во время проверки боеготовности. К ней были привлечены военнослужащие 336-й реактивной артиллерийской и 465-й ракетной бригад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Боевые расчеты совершили многокилометровый марш на полигон «Гожский», где доказали, что в силах выполнить задачи в любых условиях военной обстановки. Все цели условного противника были уничтожены.
Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил:
Бойцы возвращаются в пункты постоянной дислокации. В связи с завершением проверки Минобороны информирует о появлении на дорогах военной техники. Маршрут движения колонн проходит по Брестской, Минской и Могилевской областям. ГАИ просят водителей быть внимательными.
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Новости Беларуси. Высокий уровень профессиональной подготовки показали белорусские ракетчики во время проверки боеготовности. К ней были привлечены...
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