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Белоруска погибла на Аляске: девушку пытался спасти муж
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ЧП с участием нашей соотечественницы на Аляске. Девушка погибла при пересечении реки: ее смыло потоком воды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В путешествии она была с мужем. Супруг пытался помочь жене, однако безуспешно. Когда девушку вытащили на берег, она была уже мертва. Смерть гражданки нашей страны расследуют, назначена медицинская экспертиза.
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Новости Беларуси. ЧП с участием нашей соотечественницы на Аляске. Девушка погибла при пересечении реки: ее смыло потоком воды, сообщили в программе Новости «24...
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