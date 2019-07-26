Милость богов. Зачем на острове Ява совершают жертвоприношения вулкану

рассказывает журнал НВ. Жители острова Ява (Индонезия) уверены, что жизнь сложится удачнее, если им удастся забросить в кратер действующего вулкана корзину фруктов, а еще лучше — живую козу,журнал НВ.





Не меньше пяти столетий назад одна индонезийская принцесса по любви вышла замуж, но вскоре выяснилось, что пара бездетна. Согласно легенде, молодые люди обратились за помощью к горным богам и те благословили супругов на рождение 24 детей при условии, что 25‑го ребенка они принесут в жертву. Супруги легко согласились на такую сделку, прожили вместе долгую жизнь, а своего последнего сына бросили в кратер вулкана Бромо.





Так они основали традицию, которую по сей день ежегодно соблюдают их земляки. Только теперь в индонезийский вулкан бросают не детей, а фрукты, овощи и даже домашних животных. Местные жители верят, что так они смогут обрести благополучие и избежать гнева вулкана, ведь Бромо — не только самая высокая вершина острова Ява (2.392 м), но и действующий вулкан (с диаметром кратера около 600 м). На протяжении двух десятилетий он ежедневно проявляет активность и периодически извергается: последний раз это случилось в 2016 году.









Сотни туристов и местных жителей собираются у кратера вулкана Бромо по случаю церемонии Ядная Касада / Фото: Antara Foto/Zabur Karuru/ via REUTERS

Праздник жертвоприношения Бромо называется Ядная Касада, в нем ежегодно принимают участие сотни местных жителей и еще больше туристов. Как правило, Касада отмечается во второй половине лета и считается индуистским праздником.









Житель острова Ява несет козленка к кратеру вулкана. Животное живо, но введено в состояние сна / Фото: REUTERS/Rizki Dwi Putra





Люди бросают в кратер не только продукты и цветы, но и живых животных. Причем по другую сторону кратера стоят с сачками селяне-мусульмане, стремясь поймать подарки горным богам: считается, что, пролетев над огнедышащим кратером, овощи и мясо стали особо полезными, так как получили благословение.









Сачками селяне пытаются поймать пожертвования, которые бросают в кратер другие / Фото: Antara Foto/Zabur Karuru/ via REUTERS

Ловцы продуктов стоят на самом краю кратера, источающего смрадные кислотные пары, и рискуют не только здоровьем, но и жизнью. Известны случаи, когда люди срывались в кратер, а в 2004 году во время извержения Бромо здесь погибли двое туристов. С тех пор подъем к кратеру для иностранцев разрешен только в сопровождении гидов.





На востоке Явы находится еще один вулкан — Иджен, лишь на 6 м ниже Бромо. Он также «принимает» жертвоприношения и служит местом работы для шахтеров. Эти смельчаки спускаются в чадящий кратер, общая глубина которого составляет 175 м, и добывают ценящуюся здесь серу. Довольно токсичное вещество собирают вручную, накладывая в корзины приблизительно по 80 кг, а затем на руках сносят к подножию. Нелегкий труд в диких условиях позволяет шахтерам содержать семьи.









Добытчики серы на Яве пользуются уважением и считаются местной элитой. И хотя за свой труд они получают немного, но, если туристы суют им деньги, не просто отказываются — обижаются. Зато эти гордые люди с удовольствием позируют для фотоснимков: им нравится внимание иностранцев, они чувствуют себя звездами.







