Не про Беларусь: школьники сделали селфи с президентом на борту самолета









Зеленский летел рейсом авиакомпании МАУ эконом-классом не один, на борту находились и другие пассажиры. Летели в самолете с президентом и ученики одесской школы №81. Дети одесской школы захотели сделать селфи с президентом и он им в этом не отказал, несмотря на то, что до этого крепко спал. Зеленский отнесся с пониманием к желанию детей запечатлеть их с президентом. "Он летел эконом-классом, ничего ничего не обычного не происходило, как будто его и не было на борту", — рассказал один из попутчиков главы государства.





"Когда я подошла к нему, то президент крепко спал. Сидящий рядом Андрей Богдан попросил войти в положение и дать ему поспать. Но я все-таки попросила его разбудить: вряд ли у детей будет другой шанс сфотографироваться с самым главным человеком в стране. Владимира Александровича разбудили. Он отнесся к этому с пониманием, и мы сфотографировались", - рассказала учительница.