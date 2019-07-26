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Не про Беларусь: школьники сделали селфи с президентом на борту самолета
Источник материала: Партизан
Владимир Зеленский нанес уже третий визит в солнечный город Одесса с момента его избрания на пост президента Украины. Дети, летевшие в самолете вместе с Зеленским, были рады такому "соседству". Об этом сообщает
Зеленский летел рейсом авиакомпании МАУ эконом-классом не один, на борту находились и другие пассажиры. Летели в самолете с президентом и ученики одесской школы №81. Дети одесской школы захотели сделать селфи с президентом и он им в этом не отказал, несмотря на то, что до этого крепко спал. Зеленский отнесся с пониманием к желанию детей запечатлеть их с президентом. "Он летел эконом-классом, ничего ничего не обычного не происходило, как будто его и не было на борту", — рассказал один из попутчиков главы государства.
"Когда я подошла к нему, то президент крепко спал. Сидящий рядом Андрей Богдан попросил войти в положение и дать ему поспать. Но я все-таки попросила его разбудить: вряд ли у детей будет другой шанс сфотографироваться с самым главным человеком в стране. Владимира Александровича разбудили. Он отнесся к этому с пониманием, и мы сфотографировались", - рассказала учительница.
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Владимир Зеленский нанес уже третий визит в солнечный город Одесса с момента его избрания на пост президента Украины. Дети, летевшие в самолете вместе с Зеленским,...
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