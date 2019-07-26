А мы так старались: Мадуро поблагодарил за поддержку несколько стран, но не Беларусь

«Я благодарю Турцию, Россию, Китай, Катар и Индию за поддержку, сопровождение и советы, которые они дают нам для ускорения нашего продуктивного развития», - подчеркнул Николас Мадуро. Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы встречался с Сергеем Рябковым, заместителем министра иностранных дел России. Сам Рябков подчеркнул, что находился в Каракасе и встречался с президентом Венесуэлы, с представителями Министерства иностранных дел и вице-президентом. Позднее Николас Мадуро назвал эти переговоры позитивными.





Напомним, что Россия, Китай, Мексика, Индия, а также некоторые европейские страны, как Беларусь, поддерживают режим Николаса Мадуро в Венесуэле. США, Канада и некоторые страны Евросоюза ранее признали президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, лидера оппозиции.



