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А мы так старались: Мадуро поблагодарил за поддержку несколько стран, но не Беларусь

27.07.2019 15:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Турцию, Россию, Китай, Индию и Катар за помощь в развитии государства. Как передает replyua.net, об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

«Я благодарю Турцию, Россию, Китай, Катар и Индию за поддержку, сопровождение и советы, которые они дают нам для ускорения нашего продуктивного развития», - подчеркнул Николас Мадуро. Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы встречался с Сергеем Рябковым, заместителем министра иностранных дел России. Сам Рябков подчеркнул, что находился в Каракасе и встречался с президентом Венесуэлы, с представителями Министерства иностранных дел и вице-президентом. Позднее Николас Мадуро назвал эти переговоры позитивными. 

Напомним, что Россия, Китай, Мексика, Индия, а также некоторые европейские страны, как Беларусь, поддерживают режим Николаса Мадуро в Венесуэле. США, Канада и некоторые страны Евросоюза ранее признали президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, лидера оппозиции.
 
 
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Турцию, Россию, Китай, Индию и Катар за помощь в развитии государства. Как передает replyua.net, об этом глава...
 
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