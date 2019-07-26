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Продажи новых авто в Беларуси по-прежнему растут. Лидером продаж стала LADA

27.07.2019 15:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) обнародовала итоги продаж легковых и коммерческих автомобилей официальными дилерами за январь-июнь 2019 года. Количество купленных беларусами авто составило 32 195. Это почти на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года (23 196 шт.).

По данным Белстата автомобили вышли на первое место по темпам роста продаж. П сравнению с первым полугодием 2018 года автомобилей продано на 45% больше. В абсолютных цифрах Белстат публикует цифру 24 330 единиц.

Количество легковых автомобилей, по данным БАА, составило 29 868 шт. Такие данные стали неожиданными для дилеров. Зимой этого года на подведении итогов продаж за 2018 год эксперты прогнозировали рост не более 15%.

Читать также: Каждые 2 минуты в Беларуси в 2018 году продавался новый автомобиль. Итоги года

Лидером по количеству проданных автомобилей стала российская LADA — за шесть месяцев продано 8 828 шт. (+30%). На второе место опустился Renault с 5 986 проданными единицами (+20%). Третье место сохранил Volkswagen. Беларусы за полгода купили 3 186 автомобилей этого бренда (+11%).
 
 
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Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) обнародовала итоги продаж легковых и коммерческих автомобилей официальными дилерами за январь-июнь 2019 года....
 
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