Продажи новых авто в Беларуси по-прежнему растут. Лидером продаж стала LADA

По данным Белстата автомобили вышли на первое место по темпам роста продаж. П сравнению с первым полугодием 2018 года автомобилей продано на 45% больше. В абсолютных цифрах Белстат публикует цифру 24 330 единиц.





Количество легковых автомобилей, по данным БАА, составило 29 868 шт. Такие данные стали неожиданными для дилеров. Зимой этого года на подведении итогов продаж за 2018 год эксперты прогнозировали рост не более 15%.





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Лидером по количеству проданных автомобилей стала российская LADA — за шесть месяцев продано 8 828 шт. (+30%). На второе место опустился Renault с 5 986 проданными единицами (+20%). Третье место сохранил Volkswagen. Беларусы за полгода купили 3 186 автомобилей этого бренда (+11%).