Белорусы оказались на первом месте в мире по уровню потребления кваса на душу населения









По данным госстатистики и официальных исследований разных стран в Беларуси потребляют 62,8 млн. литров кваса в год. Объемы с каждым годом растут, но сильно зависят от сезона. В самые жаркие дни только минчане выпивают 65 тыс. литров кваса в сутки.





Однако Беларуси все еще далеко до пика потребления кваса. Более 30 лет назад на каждого советского жителя приходилось по 18 литров кваса в год. Чтобы достичь этого уровня, беларусам нужно выпивать его втрое больше. Но тогда на каждом углу стояли бочки с разливным квасом.





По мнению представителей лидера данного сегмента рынка компании «Лидское пиво», квас в Беларуси стал одним из самых востребованных напитков для утоления жажды. Наиболее популярен в стране хлебный квас, но также растет интерес к сезонным новинкам с соком фруктов и ягод, таких как красная смородина. Мы ожидаем, что в этом году потребление кваса также вырастет, чему способствовал жаркий июнь.





На втором месте по потреблению этого напитка — Россия. Несмотря на лидерство в общих объемах потребления — 679,61 млн литров, на душу населения в этой стране приходится 4,6 литра на жителя. Рынок растущий: как ожидается, к 2022 году его объемы увеличатся на четверть. Квас популярен практически во всех российских городах, где уверенно «теснит» газированные напитки.









Третье место занимает Польша, где каждый житель выпивает 3,3 литра кваса. После резкого спада спроса в 90-е он переживает новый всплеск интереса — во многом благодаря моде на здоровое питание и натуральные напитки. Помимо продукции собственных производителей, поляки активно покупают натуральный квас беларусского производства.





Украинцы выпивают кваса несколько меньше — около 2,6 литра в год. Несмотря на высокую конкуренцию, рынок развивается менее активно, чем в соседних странах. Основные потребители кваса находятся в больших городах, а выпускают его как крупные производители, так и мелкие квасоварни. Что важно, с полок практически полностью вытеснили квасные напитки и порошковый квас — потребитель голосует рублем за натуральный продукт.





Много кваса потребляют также в Латвии и Литве, где сохранились традиции его производства. Однако оценить точные объемы проблематично: местная статистика не ведет учет продаж кваса как отдельной категории, объединяя ее с группой безалкогольных напитков. По приблизительным оценкам, прибалтийские жители выпивают около 2,5 литра кваса в год.





Квас также ют и в других странах, в том числе в Казахстане, Македонии, Словакии и Сербии. Поставки идут даже в Германию и Канаду, а полгода назад Лидский квас появился на прилавках швейцарских супермаркетов.



