Белорусские заводы на четверть сократили экспорт сахара

Практически весь объем белорусского сахара отправился в страны СНГ — около 132,1 тысяч тонн, в том числе в Россию — 104,8 тысяч тонн на сумму 47,8 млн долларов. На другие рынки сахарные заводы отгрузили всего лишь 25 тонн продукции.





Добавим, что Беларусь поставляла сахар в страны СНГ по средней цене 455,839 доллара за тонну (+12,4% к уровню цены в январе-мае 2018-го), в страны вне СНГ — по 618 долларов за тонну за тонну (+30,7%).