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Белорусские заводы на четверть сократили экспорт сахара

27.07.2019 15:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В январе-мае 2019 года экспорт белорусского сахара потерял в объемах больше четверти — он снизился на 27,5% (до 132,1 тыс тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. В денежном выражении поставки также потеряли — они снизились на 18,6% до 60,238 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Белстата.

Практически весь объем белорусского сахара отправился в страны СНГ — около 132,1 тысяч тонн, в том числе в Россию — 104,8 тысяч тонн на сумму 47,8 млн долларов. На другие рынки сахарные заводы отгрузили всего лишь 25 тонн продукции.

Добавим, что Беларусь поставляла сахар в страны СНГ по средней цене 455,839 доллара за тонну (+12,4% к уровню цены в январе-мае 2018-го), в страны вне СНГ — по 618 долларов за тонну за тонну (+30,7%).
 
 
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В январе-мае 2019 года экспорт белорусского сахара потерял в объемах больше четверти — он снизился на 27,5% (до 132,1 тыс тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. В...
 
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