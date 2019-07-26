На Филиппинах произошли сразу два землетрясения

lenta.ru Землетрясения магнитудой 5,4 и 5,9 произошли с разницей в несколько часов. Первое началось в 4:16 по местному времени (23:16 по московскому), когда большая часть жителей региона спала, пишет

Местные власти направили в пострадавшие районы спасателей и врачей. Помимо этого, министерство обороны подключило к операции самолет, который должен отправлять гуманитарную помощь и эвакуировать раненых.









Провинция Батанес расположена на одноименном архипелаге в 162 километрах от самого крупного острова Филиппин — Лусона. Она является самой маленькой и наиболее северной административно-территориальной единицей страны.





Похожее землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Филиппинах в апреле. Тогда погибли 11 человек.



