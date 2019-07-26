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На Филиппинах произошли сразу два землетрясения

27.07.2019 15:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В провинции Батанес на Филиппинах утром 27 июля произошли два землетрясения, сообщает AFP. Жертвами стали восемь человек, еще 60 получили ранения и травмы.

Землетрясения магнитудой 5,4 и 5,9 произошли с разницей в несколько часов. Первое началось в 4:16 по местному времени (23:16 по московскому), когда большая часть жителей региона спала, пишет lenta.ru
Местные власти направили в пострадавшие районы спасателей и врачей. Помимо этого, министерство обороны подключило к операции самолет, который должен отправлять гуманитарную помощь и эвакуировать раненых.


Провинция Батанес расположена на одноименном архипелаге в 162 километрах от самого крупного острова Филиппин — Лусона. Она является самой маленькой и наиболее северной административно-территориальной единицей страны.

Похожее землетрясение магнитудой 6,3 произошло на Филиппинах в апреле. Тогда погибли 11 человек.
 
 
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В провинции Батанес на Филиппинах утром 27 июля произошли два землетрясения, сообщает AFP. Жертвами стали восемь человек, еще 60 получили ранения и травмы.
 
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