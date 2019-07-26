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"Большой хапун" в Москве

27.07.2019 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму один за другим сообщают о свох задержаниях.

"Большой хапун" в Москве
Фото ТАСС
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь сообщила "Интерфаксу" о своем задержании.

"Меня задержали, сейчас я нахожусь в "Газели" с сотрудниками полиции около Хамовнического районного суда, причину задержания мне не объяснили", - сказала Соболь.

Она уточнила, что о дальнейших действиях сотрудников полиции ей неизвестно.

Ранее стало известно о задержании незарегистрированных кандидатов Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой. "Интерфакс" не располагает комментариями правоохранительных органов по этим эпизодам.

Также задержанного оппозиционера Илью Яшина отправили в Троицкий районный суд Москвы.

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) в связи с несанкционированными акциями, проходившими с 14 июля.

Накануне полиция пообещала принять все необходимые меры для пресечения нарушений порядка во время несогласованной акции оппозиции у мэрии Москвы в субботу.


С вечера пятницы проходили обыски у оппозиционеров, в частности, в офисе Гудкова, у Галяминой, Яшина, а также в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Между тем, в центре Москвы несколько участников несанкционированной акции вступили в стычку с сотрудниками правоохранительных органов.

Как передает корреспондент "Интерфакса", сотрудники полиции и Росгвардии встали в круг и пытаются не пропустить митингующих к зданию мэрии. В свою очередь митингующие вышли на проезжую часть Тверской и идут в сторону мэрии. Полиция задержала несколько человек на выходе из метро, однако одно из заграждений было снесено. Сотрудники полиции и Росгвардии следуют за толпой.

В настоящее время часть митингующих смогла попасть к входу в мэрию. Они стоят у здания с плакатами и скандируют лозунги. Сотрудники ОМОН начали задержания, к одному из задержанных были применены спецсредства.
 
 
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Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму один за другим сообщают о свох задержаниях.
 
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