"Большой хапун" в Москве

"Интерфаксу" о своем задержании. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, юрист ФБК Любовь Соболь сообщилао своем задержании.





"Меня задержали, сейчас я нахожусь в "Газели" с сотрудниками полиции около Хамовнического районного суда, причину задержания мне не объяснили", - сказала Соболь.





Она уточнила, что о дальнейших действиях сотрудников полиции ей неизвестно.





Ранее стало известно о задержании незарегистрированных кандидатов Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой. "Интерфакс" не располагает комментариями правоохранительных органов по этим эпизодам.

Также задержанного оппозиционера Илью Яшина отправили в Троицкий районный суд Москвы.

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) в связи с несанкционированными акциями, проходившими с 14 июля.

Накануне полиция пообещала принять все необходимые меры для пресечения нарушений порядка во время несогласованной акции оппозиции у мэрии Москвы в субботу.



С вечера пятницы проходили обыски у оппозиционеров, в частности, в офисе Гудкова, у Галяминой, Яшина, а также в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Между тем, в центре Москвы несколько участников несанкционированной акции вступили в стычку с сотрудниками правоохранительных органов.





Как передает корреспондент "Интерфакса", сотрудники полиции и Росгвардии встали в круг и пытаются не пропустить митингующих к зданию мэрии. В свою очередь митингующие вышли на проезжую часть Тверской и идут в сторону мэрии. Полиция задержала несколько человек на выходе из метро, однако одно из заграждений было снесено. Сотрудники полиции и Росгвардии следуют за толпой.





В настоящее время часть митингующих смогла попасть к входу в мэрию. Они стоят у здания с плакатами и скандируют лозунги. Сотрудники ОМОН начали задержания, к одному из задержанных были применены спецсредства.







