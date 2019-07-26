Кировчане держат темп и показывают класс

Источник материала: Кировец

Первым в Могилевской области перевез 1000 тонн зерна нового урожая рассветовец Иван Борисенок, а сейчас на счету молодого водителя уже полторы тысячи. Догнал коллегу еще один водитель прославленного хозяйства Валерий Щербич.





Комбайнер-тысячник Иван КОВАЛЕВСКИЙ.

Жатва в Кировском районе постепенно приближается к экватору. Как сообщили в управлении сельского хозяйства и продовольствия, по состоянию на вчерашнее утро с 6919 гектаров намолочена почти 21 тысяча тонн зерна. Район уверенно лидирует в области по темпам: колосовые обмолочены на 45 процентах площадей. Всего в регионе убрано 19 процентов площадей.

Самые высокие темпы уборки в СГФ «Чигиринка» РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт», где зерновые убраны на 63 процентах, КСУП «Красный боец» — 54, ОАО «Рассвет имени К. П. Орловского» — 53 процента. Средняя урожайность — 30 центнеров. Лидирует Шкловский район — 37, а среднеобластная урожайность — 25,9 центнера.

С каждым днем, с каждым обмолоченным гектаром растет в районе отряд лидеров жатвы. Как сообщалось ранее, первым комбайнером на Могилевщине, намолотившим 1000 тонн зерна на комбайне отечественного производства КЗС-1218, стал представитель Кировщины Дмитрий Алексеев из КСУП «Красный боец» Кировского района. И вот в когорте тысячников района прибавление: заветный рубеж преодолел экипаж ОАО «Рассвет имени К. П. Орловского» в составе Ивана Ковалевского и Дмитрия Уса. Кстати, на пятки передовикам наступают опытные братья-комбайнеры Николай и Анатолий Дрозды и другие экипажи.







Операторы сушильного хозяйства Евгений ШИРОКИЙ и Петр БУТИН.

С завидным азартом работают и водители. Первым в области перевез 1000 тонн зерна нового урожая рассветовец Иван Борисенок, а сейчас на счету молодого водителя уже полторы тысячи. Догнал коллегу еще один водитель прославленного хозяйства Валерий Щербич. Между тем в «Рассвете» уже 5 водителей-тысячников, а всего в районе — девять, но цифра эта растет с каждым днем.

Вчера прямо в поле к передовикам жатвы-2019 наведались председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Дмитрий Янков, председатель Кировского райкома профсоюза работников АПК Виктор Ставер, представители администрации «Рассвета». Ивана Ковалевского, Ивана Борисенка, Валерия Щербича, работников сушильного хозяйства «Рассвет»: операторов Петра Бутина и Евгения Широкого, гости сердечно поздравили, вручили сувениры, подарки, денежные премии.

Александр ХОХЛОВ