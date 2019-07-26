В Беларуси электронные сигареты получили статус табачных изделий

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вступил в силу декрет, который ужесточает антитабачное законодательство. Согласно документу, который подписал президент Александр Лукашенко, отныне электронные сигареты приравниваются фактически к обычным табачным изделиям, сообщает ТАСС .

Кроме того, декрет регулирует оборот и использование данных систем курения, а также устройств для нагревания табака без его горения или тления. То есть систем для потребления табака. Также запрещается рекламировать жидкости для электронных сигарет и оказывать спонсорскую безвозмездную помощь в виде обычных сигарет, электронных, жидкостей для них и систем для табака.

В белорусских торговых точках жидкость для электронных сигарет теперь нельзя выкладывать в открытый доступ, как и обычные сигареты. Их нельзя будет рекламировать и продавать несовершеннолетним.

Еще декрет расширил места, где полностью запрещается курение. Например, это нельзя делать в жилых домах, лифтах, автомобилях, перевозящих детей до 14 лет, детских площадках, на рабочих местах в помещениях, в учреждениях образования, подземных переходах, на остановках. Также запрещается курение в пассажирских поездах всех сообщений.