ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси электронные сигареты получили статус табачных изделий

27.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вступил в силу декрет, который ужесточает антитабачное законодательство. Согласно документу, который подписал президент Александр Лукашенко, отныне электронные сигареты приравниваются фактически к обычным табачным изделиям, сообщает ТАСС.

Кроме того, декрет регулирует оборот и использование данных систем курения, а также устройств для нагревания табака без его горения или тления. То есть систем для потребления табака. Также запрещается рекламировать жидкости для электронных сигарет и оказывать спонсорскую безвозмездную помощь в виде обычных сигарет, электронных, жидкостей для них и систем для табака.

В белорусских торговых точках жидкость для электронных сигарет теперь нельзя выкладывать в открытый доступ, как и обычные сигареты. Их нельзя будет рекламировать и продавать несовершеннолетним.

Еще декрет расширил места, где полностью запрещается курение. Например, это нельзя делать в жилых домах, лифтах, автомобилях, перевозящих детей до 14 лет, детских площадках, на рабочих местах в помещениях, в учреждениях образования, подземных переходах, на остановках. Также запрещается курение в пассажирских поездах всех сообщений.

Ранее сообщалось, что в России ограничат курение вейпов и кальянов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также вступил в силу запрет на рекламу жидкостей для систем курения подобного типа.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кировчане держат темп и показывают класс
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика