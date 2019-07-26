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Голландец с сыновьями нелегально зашли в Беларусь, чтобы сфотографировать столб

27.07.2019 16:28 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Наша непостоянная рубрика «удивительное рядом». 51-летний голландец с двумя сыновьями-подростками (11 и 15 лет) незаконно пересекли границу с Беларусью, чтобы…Сделать фото! Это произошло 25 июля в районе литовской деревни Табаришкяй, сообщает Delfi.

На камерах видеонаблюдения литовские пограничники увидели, как мужчина и двое подростков зашли на территорию нашей страны. Подошли к пограничному столбу, обошли его и сфотографировали. После этого вернулись на территорию Литвы, где их и встретили пограничники.

Грозных санкций к отцу и его детям применять не стали – за незаконное пересечение границы голландец получил штраф в 70 евро.

 
 
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Наша непостоянная рубрика «удивительное рядом». 51-летний голландец с двумя сыновьями-подростками (11 и 15 лет) незаконно пересекли границу с Беларусью,...
 
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