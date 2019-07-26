Tinder для верующих.В каких приложениях знакомятся иудеи, мусульмане и православные

Источник материала: KYKY

В мире начали активно набирать популярность приложения для знакомств. Речь, конечно, не про Tinder – а про приложения, где знакомятся и общаются представители определенной религии. По информации BBC рассказываем, как они называются и чем отличаются от обычных дейтинг-приложений.

Приложения для мусульман. Muzmatch, Minder и Single Muslim.

Это одни из самых обсуждаемых приложений среди мусульман. Muzmatch заинтересовал пользователей рекламой «халяльные свидания» – она появилась в общественном транспорте Великобритании больше полугода назад.

А Minder просто созвучен с известным ныне Tinder. Разработчики двух приложений подчеркивают, что основания цель их «детища» – помочь найти пользователям не свидания и секс на одну ночь, а супруга.

Есть еще одно приложение для мусульман – Single Muslim. Правда, чтобы там зарегистрироваться, нужно указать, когда именно желаешь вступить в брак, завести детей, и с кем живешь прямо сейчас. А заодно рассказать, есть ли у тебя борода и носишь ли ты хиджаб. И хочешь ли ты, чтобы твой муж носил бороду, а жена – хиджаб. В Single Muslim зарегистрироваться могут и родители, и братья и сестры человека, которому необходимо найти пару.

Во всех дейтинговых приложениях для мусульман нужно выбрать религиозное течение – сунниты или шииты, указать, придерживаетесь ли вы халяльной диеты и соблюдаете ли намаз. В Muzmatch, заплатив пять долларов в месяц, можно даже настроить уровень религиозности – по шкале из 100 процентов. Основатель Шахзад Юнас оценивает потенциальный рынок одиноких мусульман в 400 миллионов человек по всему миру.

Приложение для иудеев. JSwipe

Это приложение интересно уже своим интерфейсом. По механике оно похоже на Tinder, но: когда вы лайкаете фотографию, на экране появляется синяя звезда Давида. Если нажимаете дислайк, появляется та же звезда, но красного цвета. Когда у вас появляется пара – на экране может появиться картинка с одним из символов иудейской свадьбы, разбитым стаканом и фразой «Мазл Тов!». В этом приложении интересно продумала премиум версия. За 30 долларов в месяц пользователю разрешено анонимно просматривать профили тех, кому он понравился и даже менять свое местонахождение. Еще есть функция «родительский платеж» – можно отправить родителям по электронной почте чек для оплаты своего премиального аккаунта.

Чтобы зарегистрироваться в JSwipe, не обязательно быть сильно верующим. При регистрации вам дадут выбрать свое отношение к иудаизму из шести опций: ортодоксальное, консервативное, традиционное, реформаторское, просто евреи и желающие обратиться в иудаизм. Если вам не подходит ни одна из них, можно указать собственную.

Приложения для христиан. Eden, «Ромашка»

Они совсем не похожи на Tinder: не кажутся стильными и часто с многоступенчатой регистрацией. Одно из таких – Christian Dating for free. Есть еще одно, популярное в США – Christian Mingle. Оно принадлежит владельцам JSwipe, но, увы, недоступно для пользователей в странах СНГ.

В СНГ в принципе не богато на подобные приложения. В 2018 году украинские разработчики создали Eden. Они позиционируют его как первое дейтинговое приложение для христиан на постсоветском пространстве. Сейчас там больше 20 тысяч пользователей. При регистрации вы сразу можете выбрать свое религиозное направление: есть разделение на православных, католиков и протестантов.

Три года назад и в России попытались создать православное приложение для знакомств – программист из Москвы Дмитрий Акишин придумал «Ромашку». Сначала она работала как приложение, затем как телеграм-канал, но после блокировки Telegram в России переехала на ICQ, где до сих пор существует. Принципиальное отличие этого сервиса – наличие в нем священника. Иерей Евгений Сягайло отвечает на вопросы пользователей в разделах «Вопрос священнику» и «Богословские беседы».

В Ромашке запрещен флирт и присутствует строгая модерация переписки. Сейчас в чате 180 человек, но активно общаются только 20.