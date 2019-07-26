Когда в городах Минской области появится новая канализация

Источник материала: Слуцк Город

Очистные сооружения канализации запланировано построить в Клецке, Любани и Фаниполе до 2025 года. Об этом стало известно на заседании Миноблисполкома, посвященном проблемам жилищно-коммунального хозяйства, пишет МЛЫН.BY .

Для строительства заказчики намерены привлечь кредитные ресурсы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

В рамках проекта «Повышение эффективности качества коммунальных услуг» в Заславле, Слуцке, Смолевичах и Солигорске также запланирована постройка очистных сооружений. Предполагаемый источник финансирования — Международный банк реконструкции и развития. Начало поступления дотаций запланировано на 2020 год. Заказчикам строительства, которыми выступают районные управления капитального строительства, поручено до конца июля предоставить требования к организациям подрядчикам на изготовление проектно-сметной документации и предварительную ведомость объемов работ. Эти документы необходимы для проведения международных конкурсных торгов. Кроме того, заказчики обеспечили разработку бизнес-планов. Сейчас они находятся на локальной экспертизе.

Александр Новохрост