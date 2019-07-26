|
Когда в городах Минской области появится новая канализация
27.07.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Очистные сооружения канализации запланировано построить в Клецке, Любани и Фаниполе до 2025 года. Об этом стало известно на заседании Миноблисполкома, посвященном проблемам жилищно-коммунального хозяйства, пишет
Для строительства заказчики намерены привлечь кредитные ресурсы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
В рамках проекта «Повышение эффективности качества коммунальных услуг» в Заславле, Слуцке, Смолевичах и Солигорске также запланирована постройка очистных сооружений. Предполагаемый источник финансирования — Международный банк реконструкции и развития. Начало поступления дотаций запланировано на 2020 год. Заказчикам строительства, которыми выступают районные управления капитального строительства, поручено до конца июля предоставить требования к организациям подрядчикам на изготовление проектно-сметной документации и предварительную ведомость объемов работ. Эти документы необходимы для проведения международных конкурсных торгов. Кроме того, заказчики обеспечили разработку бизнес-планов. Сейчас они находятся на локальной экспертизе.
Александр Новохрост
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очистные сооружения канализации запланировано построить в Клецке, Любани и Фаниполе до 2025 года. Об этом стало известно на заседании Миноблисполкома, посвященном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)