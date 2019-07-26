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Шлёпанцы снять! Какие необычные запреты существуют в разных странах?

27.07.2019 17:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как часто людям приходится сталкиваться с запретами? Постоянно. С самого детства мы слышим: «Не трогай горячий утюг!», «Не ешь сырое мясо!», «Не включай газовую плиту!», «Не сиди столько за компьютером!». В такие моменты возникает вопрос: хоть что-нибудь в этом мире разрешено? Да. Наверное. Зависит от страны, в которой живёт человек. Мы решили узнать о странных запретах, которые существуют в разных странах.

1. В Малайзии нельзя носить жёлтую одежду. В этой стране считается, что жёлтый цвет – символ протеста. За нарушение запрета человека могут взять под стражу.

Шлёпанцы снять! Какие необычные запреты существуют в разных странах?Фото: instagram.com/moon_light_2113

2. В Таиланде запрещено находиться в автомобиле без одежды. Даже если очень хочется. Даже если очень жарко. За это грозит штраф.

Шлёпанцы снять! Какие необычные запреты существуют в разных странах?
Фото: pixabay.com

3. В Италии кое-где нельзя носить шлёпанцы. На острове Капри данная обувь запрещена, поскольку производит много шума и мешает отдыхать. В Лигури шлёпанцы тоже нельзя носить, но по другой причине. Туристы ходят там по скалам и из-за неудобной обуви получают травмы. В итоге спасателям приходится использовать вертолёт для эвакуации пострадавших, а это дорого обходится местному бюджету. Поэтому было решено ввести штрафы, чтобы покрывать эти расходы.

Шлёпанцы снять! Какие необычные запреты существуют в разных странах?
Фото: pixabay.com

4. В Ирландии мужчина не имеет права отказаться, если женщина предлагает ему жениться. За отказ придётся заплатить штраф. К счастью для местных представителей мужского пола, это правило действует лишь 29 февраля. В остальные дни юноши и мужчины могут безопасно ходить по улицам.

Шлёпанцы снять! Какие необычные запреты существуют в разных странах?
Фото: instagram.com/madam_cat

5. В нескольких странах есть запрет на смерть. В Испании в населённом пункте Ланхарон; во Франции в коммунах Кюньо, Ле-Лаванду и Сарпурансе; в Норвегии в городе Лонгйир. В Испании и Франции такой закон был введён из-за переполненных кладбищ.

В Норвегии ситуация немного иная. В Лонгйире настолько холодно, что тела не разлагаются, из-за чего к ним приходят голодные медведи. Чтобы человеческие тела не осквернялись, их решили хоронить в других местах. Есть и другая причина. Учёные взяли с одного из тел образец ткани и обнаружили следы вируса гриппа 1917 года. Поэтому вторая причина запрета на смерть – чтобы тела не становились объектом внимания исследователей.

Шлёпанцы снять! Какие необычные запреты существуют в разных странах?
Фото: instagram.com/eleonora_r_

6. В Южной Корее детям до 16 лет запрещено играть в онлайн-игры в период с 00:00 до 06:00. В стране считают, что у них острая проблема детской игромании, поэтому было решено как-то бороться со сложившейся ситуацией. Теперь киберспортсмены других стран получили преимущество. Что касается наказания, то игроков оно не коснётся, а вот компаниям, которые не отключили сервера или не ограничили к ним доступ в указанное время, придётся заплатить 10 тысяч долларов. А ответственным лицам компании грозит 2 года лишения свободы.

Шлёпанцы снять! Какие необычные запреты существуют в разных странах?
Фото: pixabay.com

7. В Канаде нельзя лазить по деревьям. Во-первых, природу нужно уважать. Во-вторых, люди часто падают с деревьев и получают травмы. Запрет действует в Торонто. Нарушителю грозит штраф.

Шлёпанцы снять! Какие необычные запреты существуют в разных странах?
Фото: pixabay.com

8. В Китае реинкарнировать можно только с разрешения правительства. Запрет касается в основном буддийских монахов. Религиозным группам также запрещено признавать в человеке переродившегося Будду. Правда, неясно, какое будет наказание за нарушение.

Шлёпанцы снять! Какие необычные запреты существуют в разных странах?
Фото: pixabay.com

9. В Австралии нельзя копировать и пересылать мемы. Потому что в этой стране жёсткие законы об авторских правах. Если человека поймают на нарушении, то его ждёт очень внушительный штраф – 93,5 тысячи долларов. Или 5 лет тюрьмы.

Шлёпанцы снять! Какие необычные запреты существуют в разных странах?
Фото: кадр из фильма «Мстители»

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Как часто людям приходится сталкиваться с запретами? Постоянно. С самого детства мы слышим: «Не трогай горячий утюг!», «Не ешь сырое мясо!», «Не включай газовую...
 
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