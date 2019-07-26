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Вкусно и грустно. 7 продуктов, которые портят настроение

27.07.2019 17:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мы привыкли считать, что плохое настроение возможно из-за хмурой погоды, остывшего кофе утром или потому что встали не с той ноги. А ведь зачастую причина прячется в том, что мы недавно съели!

Повторим теорию: за хорошее настроение в организме человека отвечает гормон серотонин. Этот чудо-гормон на 90% вырабатывается в кишечнике. Таким образом, именно наше пищеварение отвечает на настроение в течение дня.

Топ продуктов, портящих настроение, открывает диетическая газировка. В таких напитках сахар заменяют подсластителем под названием аспартам. Он содержит в себе аминокислоту фенилиланин, которая всеми силами тормозит выработку серотонина.

Вкусно и грустно. 7 продуктов, которые портят настроение
Изображение носит иллюстративный характер

Кушая всеми любимые мюсли, можно запросто попасть в ловушку. В составе сухих завтраков содержится большая доза сахара. Когда он попадает в желудочно-кишечный тракт, вызывает взрыв серотонина. При этом человек чувствует что-то похожее на эйфорию. Однако позже уровень сахара резко падает, вместе с которым и настроение.

Цветная глазурь очень притягивает взгляд и манит, но не заботится о настроении человека. Когда мы едим всевозможные сладости в цветной глазури, в пищеварительной системе образуются соединения, которые снижают выработку серотонина. Так что пирожное с красочной глазурью может не поднять настроение, а наборот его ухудшить.

Оказывается, не самая полезная еда – фастфуд – также способна испортить настроение. Причем не из-за того, что можно поправиться. А потому что гидрогенизированные масла, которые есть во всем фастфуде, нарушают баланс омега-кислот в организме человека. Этот сбой приводит к нарушениям выработки серотонина на продолжительное время.

Чтобы настроение было еще лучше, можно есть привычные полезные продукты, приготовленные по-особенному. Посмотреть рецепты можно здесь.

Интересный факт: противника хорошего настроения – маргарин – не едят даже тараканы! Этот продукт является чистым трансжиром, который организм с трудом переваривает. А еще маргарин обязательно уничтожает весь серотонин. Причем можно забыть о гормоне хорошего настроения даже если поесть выпечку с использованием маргарина.

Соленые закуски бывают очень кстати, но не для настроения. Всевозможные орешки и крендельки, семечки и соломка – враги гормона серотонина. Все потому что содержат в себе усилитель вкуса – всем известный глутамат натрия. Исследования ученых показали, что избыток этого вещества в организме человека приостанавливает выработку серотонина. Поэтому лучше закусками не увлекаться.

Вкусно и грустно. 7 продуктов, которые портят настроение
Изображение носит иллюстративный характер

А вот лапша быстрого приготовления мешает выработке серотонина по-своему. В пакетиках с приправами для блюда содержится вещество BPA, которое наше тело воспринимает как гормон. Поэтому, получив гормон, организм снижает свою выработку. Отсюда и плохое настроение.

Быть с хорошим настроением хорошо. При этом чувствовать себя отлично – еще лучше! Пять вариантов полезных для организма напитков во время летней жары – читайте по ссылке.

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Мы привыкли считать, что плохое настроение возможно из-за хмурой погоды, остывшего кофе утром или потому что встали не с той ноги. А ведь зачастую причина прячется...
 
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