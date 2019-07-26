|
В Подмосковье упал легкомоторный самолёт: погибли два человека
Источник материала: СТВ
Новости России. Крушение легкомоторного самолета в Подмосковье привело к гибели двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вскоре после взлета воздушное судно рухнуло в реку Ока вблизи деревни Дракино. Правоохранители предполагают, что причиной падения могло стать столкновение с линиями электропередачи.
К ликвидации последствий происшествия были привлечены 20 человек и семь единиц спецтехники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Крушение легкомоторного самолета в Подмосковье привело к гибели двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вскоре после взлета...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)