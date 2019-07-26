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В Подмосковье упал легкомоторный самолёт: погибли два человека

27.07.2019 17:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Крушение легкомоторного самолета в Подмосковье привело к гибели двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Подмосковье упал легкомоторный самолёт: погибли два человека

Вскоре после взлета воздушное судно рухнуло в реку Ока вблизи деревни Дракино. Правоохранители предполагают, что причиной падения могло стать столкновение с линиями электропередачи.

В Подмосковье упал легкомоторный самолёт: погибли два человека

К ликвидации последствий происшествия были привлечены 20 человек и семь единиц спецтехники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Подмосковье упал легкомоторный самолёт: погибли два человека

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Новости России. Крушение легкомоторного самолета в Подмосковье привело к гибели двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вскоре после взлета...
 
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