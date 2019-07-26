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Как выглядели микроволновка, ноутбук и наушники в СССР? 11 примеров техники

27.07.2019 17:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Техника, произведённая в СССР, своей долговечностью служит поводом для гордости и возможностью говорить: «вот умели же!». Впрочем, не только долговечность техники достойна внимания, множество современных устройств имели аналоги в Советском Союзе, хотя они и были попроще. Мы решили посмотреть, как выглядела эта техника.

1. Микроволновая печь.

«Электроника СП-01» начала производиться в 1978 году. Широкого распространения печь не получила, поскольку по тем временам стоила довольно дорого. Позже стала выпускаться «Днепрянка-1» Днепровского машиностроительного завода имени Ленина, но также была дорогой.

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Как выглядели микроволновка, ноутбук и наушники в СССР? 11 примеров техники
Фото: vk.com/backinsssr

2. Радиотелефон.

Был создан в 1957 году радиоинженером Леонидом Куприяновым. По сути, это предшественник современных мобильников, только без экрана. Номер набирался при помощи вращения диска. Первая модель весила около 3 кг, но позже Куприянов смог уменьшить его массу.

Как выглядели микроволновка, ноутбук и наушники в СССР? 11 примеров техники
Фото: ok.ru/vseceni.electronics

3. Электронно-вычислительная машина.

Аналог современных компьютеров. На фото видеомонитор «Электроника 32 ВТЦ 101» и системный блок «Агат». Первые комплекты таких компьютеров появились в 1982 году, а серийный выпуск начался в 1985 году.

Как выглядели микроволновка, ноутбук и наушники в СССР? 11 примеров техники
Фото: red-innovations.su

4. Ноутбук.

«Электроника МС 1504» – первый серийно производившийся советский ноутбук, выпускался в 1991-1993 годах. При создании ориентиром был японский ноутбук «Toshiba T1100». Мог работать около 2 часов без подзарядки, весил 6 кг.

Как выглядели микроволновка, ноутбук и наушники в СССР? 11 примеров техники
Фото: red-innovations.su

5. Микрокомпьютер.

Модель «Электроника МК-90» производилась с 1988 по 1992 года. Использовалась в основном в рабочем процессе, а не для игр. По тем временам технология считалась крайне продвинутой. Объём оперативной памяти составлял 11824 байта, разрешение экрана – 120х64 точки, масса – 550 г.

Как выглядели микроволновка, ноутбук и наушники в СССР? 11 примеров техники
Фото: red-innovations.su

6. Компьютер будущего.

СуперФункциональная ИНтегрированная Коммуникативная Система – СФИНКС. Примерно так себе представляли советские научные сотрудники компьютер, который должен был появиться в квартирах людей через несколько лет. Видны ноутбук, большой монитор, колонки, наушники. Между ноутбуком и наушниками – пульт дистанционного управления компьютером. Крайнее справа устройство называлось «центральным процессором». Туда должны были вставляться флешки и прочие носители информации. Увы, работоспособных прототипов сделано не было.

Как выглядели микроволновка, ноутбук и наушники в СССР? 11 примеров техники
Фото: back-in-ussr.com

7. Портативные игровые системы.

Электронная игра «Береговая охрана». Выпускалась с 1988 года. Вверху устройства попеременно загорались лампочки, по которым нужно было попасть из пушки. Что интересно, пушка не нарисованная, а сделана объёмной и поворачивается рукояткой.

Как выглядели микроволновка, ноутбук и наушники в СССР? 11 примеров техники
Фото: rw6ase.narod.ru

Также были микропроцессорные игры серии «Электроника». Первая модель «Электроника 24-01» вышла в 1984 году. Как и с ноутбуком, ориентиром при создании устройства был японский аналог. Выпуск был прекращён в 2000 году.

Как выглядели микроволновка, ноутбук и наушники в СССР? 11 примеров техники
Фото: red-innovations.su

8. Принтер.

Первый советский струйный принтер «Электроника МС 6312» начал выпускаться с 1989 года. На фоне других принтеров эта модель отличалась быстрой скоростью печати и низким уровнем шума, а также потреблением малого количества энергии. Более того, данный принтер оказался настолько хорош, что его даже экспортировали в Германию.

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Как выглядели микроволновка, ноутбук и наушники в СССР? 11 примеров техники
Фото: red-innovations.su

9. Акустическая система.

На фото модель «6АСШ-1 Вега». Выпускалась с 1974 года Бердским радиозаводом. Корпус выполнен в виде шара из алюминия. Спереди акустическая система защищена металлической сеткой, к которой крепятся динамики. Можно было повесить на стену.

Как выглядели микроволновка, ноутбук и наушники в СССР? 11 примеров техники
Фото: vk.com/ussrlihnitsky

10. Наушники.

В СССР головные телефоны начали производиться с 1956 года. Отдельного внимания заслуживает модель «ТМ-2», которая выпускалась с 1961 года.

Как выглядели микроволновка, ноутбук и наушники в СССР? 11 примеров техники
Фото: rw6ase.narod.ru

11. Кассетный плеер.

Первой моделью стала «Электроника-Микроконцерт-Стерео», которая появилась осенью 1984 года. Сначала такие плееры были в металлическом корпусе, но экономическая невыгодность и лишний вес привели к тому, что уже следующий выпуск был в пластмассовых корпусах.

Как выглядели микроволновка, ноутбук и наушники в СССР? 11 примеров техники
Фото: rw6ase.narod.ru

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Техника, произведённая в СССР, своей долговечностью служит поводом для гордости и возможностью говорить: «вот умели же!». Впрочем, не только долговечность техники...
 
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