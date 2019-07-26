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Белорусская актриса Вероника Никонова погибла в свадебном путешествии на Аляске

27.07.2019 16:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Аляске погибла 24-летняя белорусская актриса. Девушку звали Вероника Никонова, она сыграла в фильме «Брестская крепость» дочь лейтенанта Кижеватова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они с мужем отправились в свадебное путешествие. Во время пересечения горной реки девушку смыло водой. Супруг спасти жену, однако безуспешно. Когда Веронику Никонову вытащили на берег, она была уже мертва.

Белорусская актриса Вероника Никонова погибла в свадебном путешествии на Аляске

Смерть нашей соотечественницы расследуют, назначена медицинская экспертиза.

Белоруска погибла на Аляске: девушку пытался спасти муж

Люди в материале: Вероника Никонова
 
 
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Новости Беларуси. На Аляске погибла 24-летняя белорусская актриса. Девушку звали Вероника Никонова, она сыграла в фильме «Брестская крепость» дочь лейтенанта...
 
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