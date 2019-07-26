Белорусская актриса Вероника Никонова погибла в свадебном путешествии на Аляске

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На Аляске погибла 24-летняя белорусская актриса. Девушку звали Вероника Никонова, она сыграла в фильме «Брестская крепость» дочь лейтенанта Кижеватова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они с мужем отправились в свадебное путешествие. Во время пересечения горной реки девушку смыло водой. Супруг спасти жену, однако безуспешно. Когда Веронику Никонову вытащили на берег, она была уже мертва.





Смерть нашей соотечественницы расследуют, назначена медицинская экспертиза.