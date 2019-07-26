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89-летняя американка во второй раз поднялась на Килиманджаро, чтобы обновить рекорд
Источник материала: СТВ
Новости США. Доказательство того, что покорять вершины никогда не поздно: 89-летняя американка покорила Килиманджаро – высочайшую точку Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем самым женщина установила мировой рекорд. Вся поездка в Африку вместе с восхождением заняла у пенсионерки 9 дней.
Несколько лет назад Энн Лоримор уже становилась самой пожилой женщиной планеты, покорившей Килиманджаро. Однако спустя несколько месяцев рекорд был обновлен, после чего американка решила вновь подняться на гору.
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Новости США. Доказательство того, что покорять вершины никогда не поздно: 89-летняя американка покорила Килиманджаро – высочайшую точку Африки, сообщили в...
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