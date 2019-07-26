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89-летняя американка во второй раз поднялась на Килиманджаро, чтобы обновить рекорд

27.07.2019 15:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Доказательство того, что покорять вершины никогда не поздно: 89-летняя американка покорила Килиманджаро – высочайшую точку Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

89-летняя американка во второй раз поднялась на Килиманджаро, чтобы обновить рекорд

Тем самым женщина установила мировой рекорд. Вся поездка в Африку вместе с восхождением заняла у пенсионерки 9 дней.

89-летняя американка во второй раз поднялась на Килиманджаро, чтобы обновить рекорд

Несколько лет назад Энн Лоримор уже становилась самой пожилой женщиной планеты, покорившей Килиманджаро. Однако спустя несколько месяцев рекорд был обновлен, после чего американка решила вновь подняться на гору.

89-летняя американка во второй раз поднялась на Килиманджаро, чтобы обновить рекорд

Люди в материале: Энн Лоримор
 
 
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Новости США. Доказательство того, что покорять вершины никогда не поздно: 89-летняя американка покорила Килиманджаро – высочайшую точку Африки, сообщили в...
 
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