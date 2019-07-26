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«Показать ребёнку, где мама работает»: в МЗКТ проходит день открытых дверей

27.07.2019 15:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минскому заводу колесных тягачей – 65 лет. По случаю юбилейной даты здесь открыли двери для посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Показать ребёнку, где мама работает»: в МЗКТ проходит день открытых дверей

По основным цехам завода смогли пройтись все желающие. Гостям показали весь процесс работы: от сборки техники до испытаний. Отдельная программа для детей – воздушные шары, мороженое и подарки. Самые любознательные могли изучить кабины тягачей. Каждому гостю на память вручили монетки со знаком завода.

«Показать ребёнку, где мама работает»: в МЗКТ проходит день открытых дверей

Гордость. У завода юбилей, 65 лет. Поэтому показать ребенку, рассказать, где мама работает.

«Показать ребёнку, где мама работает»: в МЗКТ проходит день открытых дверей

К первой машине подвел детей, жену. День рождения у старшей дочки, подарок ей ко дню рождения: путешествие по работе папиной.

«Показать ребёнку, где мама работает»: в МЗКТ проходит день открытых дверей

Мне нравятся эти машины, они такие большие и красивые.

«Показать ребёнку, где мама работает»: в МЗКТ проходит день открытых дверей

Александр Омельянец, начальник отдела по идеологической и информационной работе МЗКТ:
Мы производим и технику военного назначения, поэтому широкий доступ сюда закрыт. Для всего города уникальная возможность побывать на предприятии, которое создает уникальную технику.

«Показать ребёнку, где мама работает»: в МЗКТ проходит день открытых дверей

Завершилась экскурсия знакомством с новинками техники военпрома – колесными шасси под размещение различных видов вооружения, моделями крановых шасси и машиной под установку нефтегазового оборудования.

«Показать ребёнку, где мама работает»: в МЗКТ проходит день открытых дверей

В пять вечера на площадке у проходной завода начнется праздничный концерт. Провести время под музыку приглашают всех желающих.

Люди в материале: Александр Омельянец
 
 
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Новости Беларуси. Минскому заводу колесных тягачей – 65 лет. По случаю юбилейной даты здесь открыли двери для посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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