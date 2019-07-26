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«Сделано всё очень качественно»: новое здание Первомайского РОВД открыли в Витебске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый офис у витебских милиционеров. Служебную прописку сменили сотрудники Первомайского районного отдела, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Символический ключ от здания на проспекте строителей вручал министр внутренних дел. Юрий Караев поздравил с новосельем личный состав отдела, пожелал профессионального роста и успехов на службе. В качестве подарка правоохранители получили новый автомобиль.
Юрий Караев, министр внутренних дел Беларуси:
Сотрудники Первомайского районного отдела внутренних дел обслуживают самый большой район Витебска с населением около 200 тысяч человек. Лучшим оперативникам министр МВД вручил заслуженные награды.
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Новости Беларуси. Новый офис у витебских милиционеров. Служебную прописку сменили сотрудники Первомайского районного отдела, сообщили в программе Новости «24...
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