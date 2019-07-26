ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Джонсон уже конфликтует с ЕС, назвал условие для соглашения о Brexit

27.07.2019 17:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил Европейский Союз, что необходимым условием для ратификации соглашения о Brexit является отказ от запасного механизма по Северной Ирландии, сообщает Reuters.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил Европейский Союз, что необходимым условием для ратификации соглашения о Brexit является отказ от запасного механизма по Северной Ирландии, сообщает Reuters.
 
"Если мы избавимся от бекстопа целиком и полностью, то мы достигнем большого прогресса", - сказал Джонсон.
 
Он добавил, что у него "очень дружеские отношения" с лидерами ЕС.
 
"Подход правительства Великобритании не будет отстраненным или выжидательным, что они сами придут к нам: мы постараемся решить эту проблему, и будем это делать в духе дружбы и сотрудничества" – заявил премьер.
 
"Но мы не можем сделать это до тех пор, пока этот антидемократический Бекстоп, который пытается разделить нашу страну, остается на месте", - сказал он.

 

В четверг Джонсон сказал в своем первом на посту премьера выступлении в парламенте, что из соглашения о Brexit необходимо исключить контраверсный механизм бекстоп - тогда возможен благоустроенный выход Британии из блока, пишет korrespondent.net

Бекстоп - механизм, призванный предотвратить возвращение жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил Европейский Союз, что необходимым условием для ратификации соглашения о Brexit является отказ от запасного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вкусно и грустно. 7 продуктов, которые портят настроение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика