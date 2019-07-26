Нацбанк переносит акценты с управление курсом рубля на его плавание

belrynok.by Отличие между ним в том, насколько активно центробанк той или иной страны проводит валютные интервенции. Термин «управляемое плавание» начал использоваться в Беларуси с 2015 года, хотя в международной практике и в классификации МВФ подобного режима валютного курса нет. Такое определение существовало там до 2009 года, но затем в МВФ поменяли классификацию, и сейчас у них есть два вида плавающего курса. Это просто плавающий курс и свободноплавающий курс, пишетОтличие между ним в том, насколько активно центробанк той или иной страны проводит валютные интервенции.









Валютная корзина уходит на второй план

В Нацбанке в 2015 году знали об изменении терминологии МВФ, но решили использовать старую терминологию, так как после резких колебаний курса рубля на протяжении нескольких лет считали важным довести до населения, что ситуация на валютном рынке остается под контролем государства. Но в настоящий момент в Нацбанке считают, что эта задача уже решена, поэтому лучше сделать в большей степени акцент на том, что курс рубля плавающий. Изменение терминологии делается не только в расчете на внутреннюю среду, но и на внешнюю, ведь для иностранных инвесторов более важно, что курс рубля является плавающим.





Кроме изменения названия валютного режима в Нацбанке смещают акцент со стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на реальный курс рубля. В связи с этим, информация о корзине будет убрана с главной страницы на сайте Нацбанка в интернете, хотя доступ к ней через меню сохранится.









Как пояснили в Нацбанке, это связано, во-первых, с тем, что стоимость корзины является техническим показателем, на который настроено операционное правило курсовой политики, в соответствие с которым Нацбанк осуществляет валютные интервенции, устанавливая определенные лимиты на них и пределы колебания стоимости корзины. Во-вторых, Нацбанк будет стремиться делать акцент не на номинальных курсах (включая стоимость корзины), а на их реальных величинах (с учетом инфляции) и отклонении реального курса от состояния равновесия.

Нацбанк остается на рынке

По самой сути курсовой политики в Беларуси ничего не меняется. Нацбанк по-прежнему остается на рынке, то есть занимается сглаживанием колебаний стоимости валютной корзины на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи посредством продажи или покупки валюты. При этом банк постепенно расширяет свой операционной диапазон и уменьшает размер валютных интервенций. В Нацбанке существует определенный график, в соответствие с которым предполагается расширять коридор колебаний стоимости валютной корзины. При этом четкая дата отказа от валютных интервенций и введения свободноплавающего курса рубля не установлена.





Как подчеркнули в Нацбанке, динамика стоимости валютной корзины в настоящее время зависит, в основном, от спроса и предложения иностранной валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже. Колебания курсов валют на мировом рынке влияют на стоимость, но являются дополнительным фактором.

Курс рубля подвержен сезонным факторам

Динамика спроса и предложения валюты имеет сезонный характер, как в течение года, так и в течение месяца. То есть имеются периоды, когда на рынке формируется большое чистое предложение валюты. Это, в частности, периоды налоговых платежей, особенно квартальных. Предприятия обычно тянут с продажами валюты почти до наступления крайнего срока их уплаты – в начале двадцатых чисел каждого месяца, а потом все сбрасывают валюту, чтобы заплатить налоги. Поэтому в такие периоды курс рубля растет.





Как отметили в Нацбанке, предприятия пока слабо реагируют на отмеченную закономерность, а вот банки и физические лица стали больше обращать внимания на нее. Они заметили, что лучше приобретать валюту не в начале или в конце месяца, а в период налоговых платежей. То есть рыночные силы на валютном рынке Беларуси начинают работать все в большей и большей степени.





Традиционным для Беларуси является рост спроса на валюту в конце года, когда население получает вознаграждение по итогам года и спешит конвертировать рубли в валюту. Но, как подчеркнули в Нацбанке, эта зависимость с каждым годом слабеет.









Кроме того бывают и колебания спроса и предложения валюты, не связанные с сезонами. Например, во второй половине августа 2018 года сформировался чистый спрос на валюту, который держался около двух месяцев. Но это было вызвано сочетанием нескольких факторов. Тогда разгорелся кризис в отношениях России со странами Запада, в отношении РФ вводились новые санкции. Это привело к росту обеспокоенности среди населения и субъектов хозяйствования РБ, которые увеличили объемы покупки валюты.





Еще одной особенностью белорусского внутреннего валютного рынка является его маленькая емкость, то есть сравнительно небольшое количество участников и незначительные объемы торгов. Поэтому достаточно выйти на рынок какому-либо крупному игроку, например НПЗ, с продажами или покупками валюты на 20-50 млн. долларов, и рынок просто «захлебывается». Это приводит к резким колебаниям курсов рубля. Поэтому наблюдается внутримесячная сезонность, связанная с крупными участниками рынка.





Правда, как отметили в Нацбанке, в последнее время некоторые коммерческие банки отчасти сглаживают подобные колебания курса рубля, удовлетворяя возросшие спрос или предложение валюты за счет собственных средств. Это позволяет Нацбанку сокращать свои интервенции без риска увеличить волатильность курса рубля. Тем не менее, пока проблемы, связанные с небольшой емкостью рынка, остаются.



