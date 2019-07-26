Геннадий Гудков. Фото: АР





Опираясь на штыки силовиков, можно легко вернуть ГУЛАГ: народ пока безоружен и не знает, как и чем отвечать распоясывавшимся жандармам и полицаям.





Вот как происходящее в Москве называется в нашем же Уголовном Кодексе:





УК РФ Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти









Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, —

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.





Путинский режим за эти дни фактически совершил (или завершил) АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ. Смотрите сами, это из Конституции РФ





Глава 1. Основы конституционного строя





Статья 1





1. Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.





Демократическое и правовое государство, чувствуете? Это ОСНОВЫ СТРОЯ! Дальше:





Статья 2





Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства





Это 2-я статья по важности в Конституции. Идите и расскажите это Алексею Навальному, Илье Яшину, Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и еще многим десяткам участников избирательной кампании, по которым ведется следствие, проводятся облавы, обыски и запугивания.





Статья 3.





1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.





Народ — ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК власти, а не преступные избиркомы, не Бастрыкин и ФСБ, регулирующая допуск к выборам, не ОМОН, силой разгоняющий кандидатов и из сторонников.









Следующий пункт:





2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.





То есть НАРОД ПРАВИТ ГОСУДАРСТВОМ либо путем прямого голосования (РЕФЕРЕНДУМ), либо через своих представителей. Сегодня его представители арестованы, задержаны, обысканы, находятся под фейковым уголовным преследованием. И это еще не вечер.





3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы





Ни референдумов, ни выборов в России больше нет. Они полностью уничтожены и зачищены путинским криминальным режимом.





Это только малая часть действий путинского режима, направленного на ПОДРЫВ И УНИЧТОЖЕНИЕ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИИ. Импичмент президента — самое малое, что тут же было бы сделано в любой цивилизованной стране. Власть страны за эти дни окончательно сбросила все маски и показала истинное лицо. Террор против собственного народа становится главным аргументом в общении с ним, будь то насаждение свалок в Подмосковье и Шиесе, будь то выборы или гражданские протесты.





Власть России полностью потеряла легитимность, она незаконна, преступна и продолжает уничтожать Россию как государство. Вот выводы этой недели.





И последнее: заговор молчания. Молчат «оппозиционные» партии и их лидеры, давно фактически слившиеся с преступной правящей системой. Молчит СПЧ и ЦИК. Не слышно голосов придворной Общественной Палаты, Союзов творческой интеллигенции и организаций журналистов, заговор молчания — во всех Гос-СМИ, даже Яндекс-новости после новой Варфоломеевской ночи молотит какую-то бессмыслицу. Но есть социальные сети, есть еще часть журналистского сообщества, не продавших совесть. Народ узнает, что обокрали, унизили и оскорбили. Что у него отняли страну и Конституцию. И скоро он поймет, что имеет право на новую власть, народную; на возрождение Конституции и господства права в нашей общей РОССИИ.





Возмездие наступит все равно. Это должны понимать ВСЕ СОУЧАСТНИКИ нынешних анти-конституционных преступлений.



