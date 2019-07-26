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Беспредел: "Путинский режим за эти дни фактически совершил антиконституционный переворот"

27.07.2019 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всю ночь в Москве шли обыски, облавы, задержания и преследования кандидатов в депутаты и участников агитационных штабов. Правовых оснований нет, но теперь они и не нужны: действующий режим решил действовать по уголовному беспределу.


Геннадий Гудков. Фото: АР

 Опираясь на штыки силовиков, можно легко вернуть ГУЛАГ: народ пока безоружен и не знает, как и чем отвечать распоясывавшимся жандармам и полицаям.

Вот как происходящее в Москве называется в нашем же Уголовном Кодексе:

УК РФ Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти


Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, — 
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Путинский режим за эти дни фактически совершил (или завершил) АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ. Смотрите сами, это из Конституции РФ 

Глава 1. Основы конституционного строя 

Статья 1 

1. Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.

Демократическое и правовое государство, чувствуете? Это ОСНОВЫ СТРОЯ! Дальше: 

Статья 2 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства

Это 2-я статья по важности в Конституции. Идите и расскажите это Алексею Навальному, Илье Яшину, Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу и еще многим десяткам участников избирательной кампании, по которым ведется следствие, проводятся облавы, обыски и запугивания.

Статья 3. 

1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ.

Народ — ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК власти, а не преступные избиркомы, не Бастрыкин и ФСБ, регулирующая допуск к выборам, не ОМОН, силой разгоняющий кандидатов и из сторонников. 


Следующий пункт: 

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

То есть НАРОД ПРАВИТ ГОСУДАРСТВОМ либо путем прямого голосования (РЕФЕРЕНДУМ), либо через своих представителей. Сегодня его представители арестованы, задержаны, обысканы, находятся под фейковым уголовным преследованием. И это еще не вечер.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы

Ни референдумов, ни выборов в России больше нет. Они полностью уничтожены и зачищены путинским криминальным режимом.

Это только малая часть действий путинского режима, направленного на ПОДРЫВ И УНИЧТОЖЕНИЕ ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИИ. Импичмент президента — самое малое, что тут же было бы сделано в любой цивилизованной стране. Власть страны за эти дни окончательно сбросила все маски и показала истинное лицо. Террор против собственного народа становится главным аргументом в общении с ним, будь то насаждение свалок в Подмосковье и Шиесе, будь то выборы или гражданские протесты.

Власть России полностью потеряла легитимность, она незаконна, преступна и продолжает уничтожать Россию как государство. Вот выводы этой недели.

И последнее: заговор молчания. Молчат «оппозиционные» партии и их лидеры, давно фактически слившиеся с преступной правящей системой. Молчит СПЧ и ЦИК. Не слышно голосов придворной Общественной Палаты, Союзов творческой интеллигенции и организаций журналистов, заговор молчания — во всех Гос-СМИ, даже Яндекс-новости после новой Варфоломеевской ночи молотит какую-то бессмыслицу. Но есть социальные сети, есть еще часть журналистского сообщества, не продавших совесть. Народ узнает, что обокрали, унизили и оскорбили. Что у него отняли страну и Конституцию. И скоро он поймет, что имеет право на новую власть, народную; на возрождение Конституции и господства права в нашей общей РОССИИ.

Возмездие наступит все равно. Это должны понимать ВСЕ СОУЧАСТНИКИ нынешних анти-конституционных преступлений.
 
 
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Всю ночь в Москве шли обыски, облавы, задержания и преследования кандидатов в депутаты и участников агитационных штабов. Правовых оснований нет, но теперь они и не...
 
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