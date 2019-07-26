«Александр Григорьевич, не иди на объединение с Россией!» Интервью с владельцем «Дариды», миллионером Владимиром Делендиком

Владимир Делендик рассказал в большом интервью «Нашей Ниве». Недавно Делендик появился в СМИ по неприятному поводу — он на своем «Ягуаре» попал в ДТП, в котором погибла женщина. Делендик полностью признал вину, компенсировал ущерб и оказал помощь пострадавшим. В итоге суд амнистировал бизнесмена. Об этом и многом другомв большом интервью «Нашей Ниве».





Журналистов он принимает в своем рабочем кабинете в «Дариде». Одет очень скромно — статус выдают разве что массивные часы и белоснежные кроссовки «Louis Vuitton». Кстати, кроссовки и футболку той же марки носит Влад, внук бизнесмена, который также присутствует в кабинете во время беседы вместе со своими родителями: Натальей, дочерью Делендика, и ее мужем каталонцем Адриано.





- С чего начнем разговор? Экономика, бизнес, политика?





- Начнем, может, с бизнеса? Вы говорили, что уже не директор «Дариды», что полномочия у вашей дочери. Чем тогда занимаетесь сейчас?





- Я не директор, но я основатель. Что такое «Дарида»? Сегодня мы экспортируем не только в Литву, но и в Испанию. Будете в Испании — увидите в торговых сетях наши напитки: в Барселоне, вокруг Барселоны и почти по всей стране.









«Дарида» поднимается, приносит пользу в первую очередь Республике Беларусь, ну и в том числе своему собственнику.





Моя дочь — учредитель. Будучи депутатом, я не имел права пользоваться акциями. Но дочь живет за границей (в Испании. — НН). Соответственно, кто здесь следит за всем? Ее отец.





Дочь замужем за испанцем, она занимается продвижением нашей продукции на испанский рынок. И зять помогает. Западный рынок очень сложный, сегодня белорусской продукции там не найдешь. Но мы в этот рынок вошли, и вошли надолго. Уже там зарабатываем.





[В Беларуси] есть назначенный директор. Я консультирую и занимаюсь развитием бизнеса, потому что развивает его всегда собственник.





- И какое последнее важное решение вы приняли?





- Запустили новую марку воды. Я помогаю с продвижением в Испании. Дальнейшую ситуацию оставлю без комментариев: у меня много чего есть, не только «Дарида», но и другие бизнесы. О них СМИ пока не знают, знают только госорганы.





- Приоткрыли бы тайну.





-Не особо хочу комментировать. Но кроме «Дариды» есть еще два бизнеса, и они не малые.





- Но приблизительно, что это? Криптовалюта?





- Нет, я занимаюсь только тот экономикой, которая дает рабочие места людям. Я скажу так: сфера услуг. Есть и торговля, небольшая сеть… И логистический центр открою крупный.





-Сеть магазинов?





- Остальное оставим за бортом. А дальше: хотите сами ищите, хотите — нет. Но я вам сказал чистую, кристальную правду.





- Хорошо. Расскажите тогда, как от деревенского парня пройти путь до владельца «Дариды» и еще нескольких бизнесов? Вы начинали с киномеханика солигорской районной передвижки. Сегодня, наверное, никто и не знает, что это.





- Хочу сказать, что постоянно бываю на малой родине. Последний раз был месяца два назад.





Нет там у меня ничего и никого, уже даже родственников не осталось. Но я приезжаю с ностальгией. У нас хороший крупный агрогородок Зажевичи, в Солигорском районе. Почти как город: улица, на которой я когда-то жил, длиною 10 километров. А там десять таких улиц!





Итак, что такое киномеханик. На лошадях или на грузовике колхоз возил по деревням аппаратуру. Я приходил, расставлял и включал аппаратуру в клубе. Ну и там уже дети прибегали: кто-то бесплатно проскочет, то-сё… А ведь я человек по жизни добрый.





- Киномеханик — это была «блатная» работа?





- Это был авторитет. Сельчане заказывали, что привезти. А привозил же, то, что давали. И договариваешься, чтобы тебе дали одному из первых какой-нибудь новый, недавно вышедший фильм.





- Когда вы сами смотрели, что больше всего нравилось?





- Я всегда любил — и по сей день люблю — историческую или военную тематику, политическую…





Вообще, мое деревенское детство было замечательным: босиком побегать по земле, поплавать в реке… А потом я уже уехал в город учиться, женился…





- А почему вы не остались на селе, а решили уезжать?





- Все мечтали в город выехать. Если бы был тупой человек, необразованный, то стал бы механизатором, а не бизнесменом, депутатом… Но Господь Бог дал мне ум или какие-то другие качества, ну и вот, сижу здесь, с вами разговариваю.





- То есть если остался механизатором — значит, тупой?





- Не тупой, но малообразованный человек. Не тупой, я прошу прощения за эту фразу. Я сказал это о себе, о людях я не имею права говорить, что они тупые.









- А как начинался бизнес?





- Случилось одна история — никому не рассказывал, впервые вам расскажу.





Еще до «Дариды» появился у меня автомобиль.





Тогда было частное такси, кооперативное. Только-только появлялось. Я работал инженером в Институте микробиологии и на такси подрабатывал.





- Но тогда машина была редкостью, причем недешевой.





-На машину пошли и мои деньги, и теща помогла, и семья…





Короче, стою я у вокзала, жду пассажира. Идет один, с коробками.





Спрашиваю: «Куда ехать?»





Он отвечает: «Не знаю, куда ехать, куда отвезешь».





Говорю, ну садись, будем решать.





Оказалось, этот пассажир вез спиртомеры из Санкт-Петербурга. Это полезный прибор был, самогон проверять, водку, никто же не знал, сколько точно градусов.





Говорит, давай их будем продавать с тобой.





Говорю: ну давай.





Повез его на рынок. И эти спиртомеры у нас разлетелись со скоростью звука. Один 5 рублей стоил. За день мы их продали столько, что почти хватило бы на «Жигули».





Часть денег ему нужно было вернуть в Петербург, но и мы заработали. Ну вот с такого бизнеса я и начинал.





Затем собралась компания, выпускали удобрения, чтобы цветы выращивать, огурцы. Но впоследствии между собой все переругались… Ну и я пошел искать дальше себе хлеб, искать себе бизнес.





А в Беларуси была критическая ситуация с продажей техники. Тогда Делендик, вот такой, которого вы видите, только молодой, сел и покатил искать, где же продавать ту технику. Добрался до Оренбурга, там попал даже к губернатору Елагину… Начал продавать технику на Россию. Отправляли «МАЗы» на Россию, здесь парковка была.





А рядом санаторий «Криница». Там лечили когда-то алкашей от этого дела. После запоев минеральная вода прочищает все внутренности.





И я знал про эту воду. Пробурил скважину, запустил первый цех.





С этого и начала строиться «Дарида», я в нее постепенно вкладывал деньги.





- Сегодня в ходу выражение «лихие 90-е». Действительно они были лихими для вас?





- Ох… (вздыхает). Больше, чем «лихие», лучше их не вспоминать.





Но у меня охраны никогда не было. Никогда! Хотя разборок было навалом.





- Например?





- Вадимир Клещ по кличке «Щавлик» исчез в декабре 1997 года. — НН). В 90-х на Маяковского был ресторан, где группировки собирались. У «Щавлика» своя группировка была, у остальных — другие…





И была такая история. Приехали на нашу стоянку люди, избили охранников, угнали несколько МАЗов и продали куда-то. Мы установили, кто это. Нас тогда можно было и самих в тюрьму сажать, ведь у нас были газовые пистолеты, кстати… Но мы нашли, кто нас обокрал, вернули свое. И так собрали свою команду, и не давали к нам лезть бандитам. Ну и опирались немного на силовые структуры.





- Были знакомства среди силовиков?





- Тогда и силовики кому хочешь служили… И сам не знал, как говорится, какому богу служить. И те и те грабили, и белые, и красные.





- Были ли случаи, чтобы вашей жизни угрожали?





-: Не было такого. Я дипломатично разбирался.





-Но ведь газовый пистолет носили.





- Легально! У меня долго был пистолет, я его пару лет назад сдал.





- Каждый день носили с собой пистолет?





- Тогда, в 90-е? Да, каждый день.





- Хотя бы раз применяли его?





-Ни разу.





-А отжать бизнес у вас не пытались?





- Отжать — нет. Но «кормить» надо было всех вокруг — вот это было.





- Популярная версия, мол, в 90-е всех криминальных авторитетов государство уничтожило физически. По вашему мнению, это городская легенда или правда?





- Я на 100% верю, что так могло быть. И надо бы. Ведь их и сталкивали лбами между собой, чтобы они сами себя уничтожили. И это правильная политика была. Многие перешли в легальный бизнес, пересмотрев свои принципы и взгляды. Из числа уголовников пострадали недальновидные люди.









- А как вы восприняли развал СССР?





-Я относился к этой ситуации положительно. Считал, что должна быть все же самостоятельная белорусская государственность.





Я и сегодня так считаю. Стою за государственность Республики Беларусь. И сейчас публично обращусь к Александру Григорьевичу и прямо скажу: «Александр Григорьевич! Не сдавайся! Не иди на единую валюту! Не иди на объединение с Россией, мы должны жить самостоятельно!»





Сегодня его [Лукашенко] вся оппозиция защитит, если только он отстоит свою честь и достоинство и не отдаст государственность ни в чьи руки.





Вот давайте подумаем — что Путину мешает просто дружить? Вот вы мне ответьте — что мешает? Что, надо Советский Союз создать снова? Что, надо, чтобы мы в составе России были? Пожалуйста же, мы сотрудничаем, давайте жить, работать, границы ваши мы защищаем, на одном языке разговариваем… Не было бы и этой Украины, если бы Путин не полез туда. Я против того, чтобы лазить в чужой огород.





Вам никто такого, может, не скажет, но я скажу смело и открыто: не надо лезть в чужой огород! И в Украине был бы мир, если бы не… Торгуй, ходи в гости один к другому, встречайся…





Я за государство Беларусь стою! Мы привыкли уже к государству своему, любим его и каждый угол в нем знаем.





И свой рубль знаем! И он нам подходит. Худо-бедно, бывало и хуже… Но пережили же! Переживаем! Вот мое мнение.





- Но почему Россия в Украину полезла, а к нам не лезет? Потому что Украина радикально отвернулась от России?





- Потому что у нас умный президент! Он ведет правильную политику. Но давление на него колоссальное! Если бы был кто-то другой, даже если бы я такой Делендик был бы, то мог бы и сломаться! Это надо, чтобы человек был серьезный и с силой воли. Потому что давление постоянное. Они чем нас шантажируют? Экономически. Но переживем, я вам говорю. Даже если Россия нам выставит 300 долларов за тысячу кубометров газа — да проживем мы!





Поэтому если пойдет такая ситуация, то нужно провести ревизию наших предприятий, заняться энергией, чтобы не проедали этот газ без пользы. И выпускать продукцию под заказ, не на склад выпускать, а то, что продается.





А безработным дайте землю. Столько земли же! Дайте людям, не берите налог, пусть выращивают чеснок, лук. Пусть они на себя работают.

- Но получается, что Беларусь должна выбирать с кем дружить: или только с Европой, или только с Россией? На двух стульях ведь не удержимся.





- А мы и не сидим на двух стульях.





- Больше сидим на российском?





- Нет! Президент занимает такую позицию сегодня, потому что россияне для нас — близкие люди. И президент наш убеждает российскую олигархию: давайте нормально, почему вы нас шантажирует газом, почему молоко не хотите брать, мясо? Тем более, что мы Евразийский союз создали.





Президент ведет диалог. А за спиной Путина сидят люди, которые не хотят этого, а хотят проглотить все что можно.





- А Евразийский союз — это правильный шаг?





- Ну исходя из первоначальных договоренностей, когда все равны, то конечно, торгуй свободно.





Но сегодня идет политическая игра — уломать Беларусь в состав Советского Союза или России. Россия хочет подмять под себя Беларусь полностью. Так мы и защищаемся. Чего вы хотите? Давайте дружить.





Никто же не мешает российской власти вести диалог. А они: дайте единый рубль! Зачем? У нас своя валюта.





Европа вон вся воюет… У меня зять каталонец — он за Пучдемона! Он националист! Он за то, чтобы отделиться!





Вопрос к Адриано, зятю Делендика: А почему вы за независимую Каталонию?





Адриано: Экономический фактор. Каталония будет успешнее, если отделится от Испании. Не скоро, не сразу, но через семь-восемь лет станет намного лучше, чем сегодня.









- Насколько реально каталонцам получить независимость?





Адриано: Пока нереально. Но в будущем произойдет, раньше или позже.





- А зачем нам Россия? Зачем? Я знаю, что сегодня все целиком поддерживают президента и защиту суверенитета.





***





- Продолжим о политике. Вы бывший депутат парламента. Почему сегодня не идете [на выборы]?





-: Я слишком прямой человек. Депутату нужно быть гибким.





Например, я говорил тогда и сегодня говорю: когда отменят крепостное право для чиновников, статью Уголовного кодекса о превышении полномочий? Пока ее не отменят или не сделают мягче, чиновники будут тихо сидеть, потому что нельзя же ни шагу влево или вправо сделать. Помидорка гниет, он ее не может продать! Иначе предъявят «превысил полномочия» — и всё, иди в каталажку.





И выступаю за то, чтобы предоставили дали свободу. Крадет? Взятки берет? Тогда да, сажайте в тюрьму, с этим нужно бороться.





- А если сажают, как вы говорите, в каталажку, а потом через полгода выпускают и отправляют колхозом руководить?





- Ну, это я не буду комментировать, не очень сведущ. Но врачей, особенно хороших специалистов, нужно выпускать спустя какое-то время. Хороших врачей держать за решеткой, это, может, и преступление. Не всех, но хотя бы лучших стоит помиловать.





- Раз уж зашел разговор про криминал: а что думаете о сверхжестких сроках за наркотики?





- За наркотики нужно серьезно наказывать. Есть и провокации, наверное, нужно глубоко разбираться. Но тех, кто продает, надо наказывать по полной программе.





- Наказывать — имеете в виду высшую меру?





- Нет, имею в виду — сажать. Я считаю, что смертная казнь надо отменить. Пусть человек живет и искупает свои поступки.





- Вернемся к вашей работе в парламенте. В одном из интервью вы говорили, что вам депутатство не приносило удовлетворения.





- Сначала приносило, потом — нет.





- А зачем же вы туда пошли?





- Чтобы изменить систему. Но для этого нужно создавать коалиции. Иначе не продвинуть ничего. Если не думая люди голосуют, то не изменишь ничего. Нужно идти с конструктивными предложениями. Не идти, как некоторые: «Вот Лукашенко там черт его знает что!». Так Лукашенко же хоть понастроил дворцов, преобразил города, худо-бедно но сделал Беларусь уникальной, сделал европейской страной.





Или нет? Может вы, оппозиционеры, и иначе считайте. А я думаю, что он внес лепту…





Мне ничего не нужно. Я на должность не претендую. Поэтому я говорю, как оно есть!





А если где-то и построили показушный городок, который теперь разваливается, так это же не он построил. А кто-то построил, чтобы выслужиться.





Правильно вы пишете: нельзя президенту ходить коровам хвосты подвязывать… Так а кто? Кто кроме него?





Кто же будет управлять? Тот, кто думает, как денег украсть? Значит правильно он [Лукашенко] их!





-Но что за система, если без президента не могут навоз из-под коровы убрать?

- А много сегодня наберешь умных высокоразвитых людей?





Я вам скажу как руководитель «Дариды»: искал помощника, дай бог чтобы из сотни можно было одного нормального выбрать!





Надо, видимо, как у большевиков раньше было: выращивать специалиста постепенно, по ступеням обучения. А у нас нет этой школы.





Создали Академию при президенте. Президент стучал кулаком, дырку в столе пробивал: создайте нормальную Академию! Но что, он сам там будет сидеть руководить ею?





Не на кого опереться! Менталитет людей у нас еще такой — принесет кто-то на тарелке. Поэтому ему [Лукашенко] и приходится повсюду впрягаться!





Это персонально мое мнение. Я не подлизываюсь ни к кому!





- Во время работы в парламенте вы все же добились перемен, которых хотели?





- Я выступал против выплат в конвертах, государство услышало. Также я настаивал, чтобы велась аналитика — ведь закон создается, а подзаконные акты или другие законы ему противоречат. А ведь это и создает коррупцию!





-: Сейчас как раз таки идет волна борьбы с коррупционерами. А что нужно, чтобы коррупции не было? Зарплаты поднять чиновникам?





- Конечно, зарплаты! Но пока законодательная база буксует, это и склоняет человека, соблазняет его.





Одних зарплат мало, нужно законодательную базу менять.





И надо, чтобы у чиновника пенсия была большой. Если он будет знать, что его ждет пенсия тысяча-полторы долларов, то будет думать: нафиг мне эти сто долларов взятки, я же потеряю пенсию, потеряю всё!





-Как бывший парламентарий как вы оцените спорные законы, принятые нынешними депутатами? Декрет против тунеядцев, например?





- Абсурд.





Не надо держать на заводах лишних людей. Надо выпускать столько, сколько можем продать, я же уже говорил. Это же влияет и на стоимость продукта: ведь надо же всем работникам хоть немного заплатить, соответственно, товар продается дороже.





Абсурд. Этот закон нужно отменить и забыть, его категорически нельзя применять.





Я не знаю, кто придумал этот закон — Щеткина или кто. Но это пощечина президенту, это только настраивает людей против президента.









Даже если белорус работает за границей, деньги он везет сюда! Я был в Китае, там говорят так: «Где бы китаец ни работал, благосостояние он принесет только своему государству».





Ну а если не работает, то и пусть не работает. Пусть сидит!





- Другой закон, недавний, — об отсрочках от призыва в армию во время учебы.





- Может на меня власти обидятся, а сокращать силовые и вооруженные структуры необходимо. У нас молодежь и так малообразованная…





Но два раза отсрочку давать — я против. Если он все время учится: то так, то заочно… Я против. Армия необходима.





- А вы сами служили?





- Я не служил. По состоянию здоровья.





- Вы не служили, но считаете, что служить все должны.





- Да.





- Обязательно?





- Обязательно.





- На полтора года. Восемнадцатилетнего парня.





-Как вы ни говорите, нужно, чтобы обучение он прошел, чтобы дисциплина была, чтобы не ломали окна и двери и так далее. Дисциплина, нужно, чтобы была, да или нет?





И в любой стране существуют силовые структуры, повсюду, это стабильно необходимо.





А вы мне, наверное, хотите предложить контрактную армию? Так страна еще не готова. Вернемся к политике. Нас не отпускает Россия, вы же видите, давит и давит, различными методами.





Если бы Россия не давила, может, мы бы когда-нибудь и перешли на контрактную армию. Но есть политические интриги, которые играют большую роль.





Посмотрите на Украину — там идет нагнетание. А их бандеровцы и националистические группировки могут ворваться куда хочешь.





А недовольные президентом, если они сюда оружие притянут, и так сделают, что мы здесь резню устроим между собой? Вот такого и надо бояться.





- Украина там сама с собой не может разобраться. Но насчет давления России: вы считаете, что наши солдаты срочной службы, которые по полгода траву красят…





- Да какая разница!? Все равно Путин побоится!





Он может Киев занять за минуту, но вы же понимаете, чем закончится, когда народ против. Они с Чечней не могли справиться.





Да и если бы что-то случилось, то на Путина весь мир бы ощерился, а нас защищала бы Литва, Польша, и дали бы и нефть, и газ. Соседи помогут, с уверенностью скажу.





Никто не хочет, чтобы мы шли в зависимость.









- Вы говорили в одном из интервью: «Я с наслаждением разговариваю на белорусском языке, я полешук». Почему же у нас белорусский язык в упадке?





- Я сам уже привык на трасянке, поэтому говорю как говорю. Но за язык белорусский я стою грудью, порвал бы рубаху! Весь народ призываю через ваше издание — давайте белорусское любит! Призываю белорусов на национальном языке разговаривать, чтобы белорусами настоящими были!





Пока еще люди стесняются. У нас же 70 лет убивали белорусский язык — ЦК КПСС и Советский Союз. Но молодежь сегодня постепенно переходит. Со временем ситуация исправится, я на 200% уверен.





Если, конечно, мы под Россию не перейдем. Тогда, конечно, русские будут нам говорить: чего это вы, лапотники, будете говорить на белорусском языке? Но я не думаю, что Григорьевич сдастся.





***





- Насколько вы оцениваете свое состояние?





- У меня за рубежом капитала нет. Мои наследники получают на жизнь нормально, но хором там каких-то не имеют. Снимают дом, потому что семья большая.





У меня есть друзья миллиардеры. Так они живут так же, как и я. Они летают на своих самолетах, я летаю бизнес-классом. Но какая разница?





- Но ведь вы мультимиллионер, можно так сказать?





- Можно так.





- Речь идет о десятках миллионов долларов?





- Если оценить, то конечно десятки миллионов. «Дарида» сегодня стоит до 50 миллионов евро.





- Была ли какая-то вещь, на которую ну очень много потратили?





Я много потратил на футбол. (Делендик — основатель и владелец футбольного клуба «Дарида». Сегодня команды уже не существует. — НН.) Стадион построил, его, правда, развалили.





И сегодня я поддерживаю. «Динамо» и еще одну команду пою водой. Поддерживаю детский дом. Помогаю и бедным.





На тот свет все не заберешь.





- Вы себя считаете белорусским олигархом?





- Нет. Я их всех знаю, я с ними в нормальных отношениях. Но я — крестьянин, мужик.





- А кто тогда олигархи? Шакутин? Чиж?





- Да бросьте вы! Они голые ходят! Один перекредитован, другой влез в колоссальные долги…





Есть люди богатые, и без кредитов, без господдержки… Реальные люди, которые правильно поставили бизнес, правильно работают. Может и не олигархи, но богатые люди.





Но я не буду их называть.





А Юра Чиж уже штаны едва носит. Не обижайте его, его и без того много муссируют… Он, бедный, натерпелся.





- Ну не удивительно, если его действительно задержали во время бегства в сторону литовской границы.





-: Да ладно, бог с ним. Они все сами себе разбомбили бизнесы.





- А сегодня в Беларуси есть средний класс?





- Нет. Все — средний класс, примитивно говоря. Богатых — ну может, один процент.





А совсем бедных, или этакого среднего класса… Нет.





- Это плюс или минус?





- Это плоховато.





- А что сделать, чтобы средний класс появился?





- Я же говорил. Нужна ревизия экономики, нужно доказать необходимость такой ревизии президенту и всем.













- Ранее вы говорили, что из оппозиционных политиков вам никто не нравится. Что-нибудь изменилось сегодня?





- Я знаю их гнилую политику и как они себя ведут.





А сегодня я и не знаю никого. Возьмем, ну, депутата Канопацкую. Ну какой из нее конструктивный оппозиционер? Брехать ходить? Гав-гав-гав? Я против. Если выступаешь, то напиши программу, как хочешь изменить страну: что сделаешь, где привлечешь инвестиции. А «гав-гав-гав, давайте выборы поменяем»… Ну наступит время, раньше или позже, когда стабильно будет. У нас сегодня проблема же с Россией. Если сегодня отдать [власть], что будет? Как в Украине будет.





А кто пришел к власти в Украине? Евреи! И евреи между собой десятый год лбами бьются, не могут разорвать кормушку! И будут продолжать!





Вот что хорошего в Украине? Евреи воюют! Извините за грубое слово.





- А вы этакий «бытовой» антисемит, получается.





- Нуу… Не знаю, что полетит в мою сторону, после того как опубликуете мои слова. Но евреи на самом деле между собой воюют. Это же не скрывается.





Но я думаю, что наши белорусские евреи на меня не обидятся, потому что они нормальные все евреи. Наши умно ведут свою политику, не лезут.





- А как вы относитесь к ресторану «Поедем, поедим», кстати? Это тот, что рядом с Куропатами.





- Я считаю, что развлекаться там не надо. На кладбище я бы музыку не включал. А если люди хотят поесть спокойно — то пусть едят. Если на кладбище это могут себе позволить — считаю так.









-: Ваша цитата из интервью «Народной Воле»: «У нас женщины после сорока за собой в основном не смотрят»…





-Это точно. Как хочется, чтобы женщины за собой смотрели! Они же и на селе, и повсюду свои сумки возьмут, шапку натянут и пошли. И ты думаешь — елки зеленые, сколько же тебе лет?! А ей только 40 лет…





-Но это, потому что не хватает денег, а не потому, что нет желания.





- Да нет денег! Все равно женщина должна уделять себе внимание, даже за копейки! У нас такие шмотки красивые…





Вот возьмем испанских женщин. Они носят шмотки простые, но красивенько. Маечку наденет или кофточку и идет гордо. Так и у нас, надень ты эту кофточку красиво, челку начеши расческой — многого и надо! А идти как старушка, даже губы не накрасив: «Чего же ты ко мне прицепился? Мне же уже 40 лет! С мужчинами не сплю!»… Нкуда это не годится.





Женщины себя рано в старость загоняют. Это не дай бог.





Это не от бедности, а от культуры и образования. Об этом надо по радио, по телевизору говорить…





- С женщинами за сорок разобрались. А молодежь вам как?





- Деградирует молодежь. Я же говорил, что невозможно сотрудника найти. Личность найти тяжело. Высокообразованных людей найти проблематично, статус образования нужно поднимать, перестроить университеты, чтобы и ректоры, и преподаватели были современные, образованные. Надо выходить на контакт с Европой, перенимать опыт отовсюду.





***





-Раньше вы не хотели говорить на эту тему. Может, сегодня уже пришло время? Хочу спросить о смерти сына. Это было убийство? Наркотики?





- Я же говорил, что за наркотики я бы сажал на большие сроки.





Вот эта ситуация произошла. Он принял наркотик не того качества.





- Спайс?





- Нет. Тогда еще не было спайсов.





Ему продали какой-то суррогат в городе, пришел домой, вечером принял… Утром нашли в постели.





Он периодически употреблял, непостоянно. Я возил его, лечил, но безрезультатно.





- Сколько было сыну?





- 25 лет.





- Простите за такой вопрос: но это случилось от того, что было слишком много денег? Золотая молодежь, всё такое?





- Его втянули друзья. Он сам рассказывал, что предлагал им — давайте я вам лучше водки куплю! Но…





Он иногда соскакивал, бывало, год не кололся. Потом снова…





Наталья, дочь Владимира Делендика: Время было такое. Сегодня этого бы не произошло. Тогда было время без контроля.





- И у меня как у отца не было времени проконтролировать. Когда я узнал, уже трудно было выводить его из кризиса.





И Веснянка тогда был такой район, куда весь сброд съехался. Так получилось… И друзья, которые его втягивали, давным-давно лежат на кладбище.













- Насчет ДТП с вашим участием уже много писали. В итоге вы попали под амнистию — но перед вынесением приговора было ли вам страшно?





- Не то чтобы страшно…





За то преступление не думаю, что меня бы в клетку посадили. Заслуг у меня хватает, ну дали бы мне три года с отсрочкой, или четыре, или сколько… Больше ничего мне бы не было. Но дорого же другое.





На душе и тогда, и сегодня — я человека загубил. Это самая тяжкая боль. Я же сразу признал вину — и когда я уголовное дело подписывал, даже не стал читать. Ни свои показания не перечитывал, ни чужие.





- А чего-нибудь вообще боитесь? Есть что-то такое?





- Конечно.





-: Чего?





ВД: Не буду озвучивать… Да нет, смерти не боюсь. Придет время и придет. Главное, конечно, чтобы не лежать и чтобы не досматривали меня. Для такого энергичного человека, как я, это неприемлемо… А чего боюсь — это пусть со мной останется.







