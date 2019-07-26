Вопросы капремонта, трудоустройства и уборочной кампании. Субботнюю прямую линию провел первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук

Источник материала: Вороновская газета





У звонивших на нынешнюю прямую линию облисполкома в основном поднимались чисто житейские вопросы.

Из 20 поступивших звонков половина – из Гродно. Жители областного центра поднимали вопросы капитального ремонта многоэтажных жилых домов, благоустройства территорий после прокладки оптоволоконных линий, трудоустройства. Особый всплеск эмоций у гродненцев, как показали обращения, вызывает стихийная торговля с земли на улице Антонова, которая примыкает к Центральному рынку. Коллективный звонок адресован Гродненскому горисполкому. Кстати, накануне состоялось обширное совещание у мэра Гродно по этой проблеме: выработаны конкретные меры по борьбе с неорганизованной торговлей на улицах, примыкающих к Центральному рынку.

Наибольшее количество звонков из области поступило из Щучинского района. Так, жители деревни Бабичи Орлевского сельского Совета сообщили о стихийной свалке бытовых отходов на окраине деревни. Обращались в районную санэпидслужбу, там пообещали разобраться, но, как говорится, воз и ныне там. Обращение отправлено в Щучинский райисполком. Местной власти также предстоит решить проблему выпаса домашнего скота жителей агрогородка Каменка. Как подчеркнул Иван Жук, такие проблемы должны решаться на месте: руководитель СПК определяет место выпаса скота и размеры отведенной территории.

Несколько звонков касалось выездной торговли в селах и организации сбора выращенного урожая. Так, жители деревни Заберезино Гродненского района сообщили, что к ним уже почти две недели не приезжает автолавка районного потребительского общества. Объяснение — недостаток продавцов. Вопрос оперативно адресовали в областное потребительское общество. Там пообещали принять оперативные меры, автолавка в выходные выедет в деревню. К слову, как подчеркнули специалисты общества, в ближайшее время планируется купить два передвижных магазина, которые будут обслуживать отдаленные деревни Гродненского района. Также будет решен вопрос закупки урожая овощей и фруктов от населения области. Таким ответом была удовлетворена позвонившая на прямую линию жительница Дятловского района, которая через эту торговую сеть хочет продать богатый урожай чеснока.

На прямой линии дежурили специалисты управлений облисполкома, которые давали подробные разъяснения, касающиеся споров владельцев дачных участков, ремонта дорог и улиц, графиков капитальных ремонтов жилого фонда.

Сегодня же состоялся и разговор министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько и Ивана Жука, касающийся темпов уборки зерновых на Гродненщине. В ходе почти получасовой беседы обсуждались не только проблемные моменты жатвы, связанные с засухой в начале лета, но и виды на урожай. А они в нашем регионе неплохие. К субботе было убрано около 40% зерновых и зернобобовых, намолоты за выходные приближаются к полумиллионной отметке, средняя урожайность составляет порядка 40 центнеров зерна с гектара.

— Судя по темпам уборки и намолотам планируем выйти на цифру 1 200 000 тонн зерновых и зернобобовых, но это только предварительная цифра, намолоты обещают быть выше,— сообщил министру Иван Жук. — Восполним недобор урожая в минувшем году, выполним госзаказ, создадим прочную кормовую базу для животноводства.

Николай ШЛЫК

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by/