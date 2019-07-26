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Тысячи людей собрал в Бресте летний ЭкваторФест

27.07.2019 18:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тысячи брестчан и гостей города собрал 27 июля летний ЭкваторФест.



На фестивальной площадке, которая занимает 45 тысяч квадратных метров, расположились зоны для отдыха, фудкорт и две сцены.




На малой сцене проходят встречи с интересными брестчанами и блогерами. Здесь же выступят стенд-ап комики, а к вечеру у желающих появится возможность выступить в формате импровизации перед открытым микрофоном.




Спортивную зону заняли семьи. Здесь проходят мастер-классы по единоборствам, гимнастике с шарами и обручами, фрисби, дартсу, жонглированию мяча, армреслингу, спидминтону.



Возле торгового центра работает выездная кухня с гастрономическими мероприятиями, а в детской зоне работает лабиринт из кубиков, трасса для гонок на детских машинках, батуты, мини-стадион по бэби-болу и бьюти-квартал.


Эпицентром фестиваля стала главная сцена, где выступят хедлайнеры фестиваля: в 20.30 группа «Nizkiz», а в 22.00 — «ГРАДУСЫ».

Завершится праздник фейерверком в 22.50.


 
 
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На фестивальной площадке, которая занимает 45 тысяч квадратных метров, расположились зоны для отдыха, фудкорт и две сцены.
 
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