ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Побыть с семьей на свежем воздухе»: спортивный пикник для силовых ведомств прошёл под Гомелем

27.07.2019 17:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Бои на подушках, спринт в ластах, распиловка бревен и филигранное владение кувалдой. Под Гомелем прошел крупнейший спортивно-семейный праздник под эгидой спортобщества «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Побыть с семьей на свежем воздухе»: спортивный пикник для силовых ведомств прошёл под Гомелем

Отдых нескольких сотен семей – всего около тысячи человек – своеобразный корпоратив силовых ведомств. Сотрудники милиции, прокуратуры, Следственного комитета, эксперты-криминалисты, таможенники, пограничники и военные каждый год с детьми и женами собираются вместе для того, чтобы провести уик-энд в неформальной обстановке.

«Побыть с семьей на свежем воздухе»: спортивный пикник для силовых ведомств прошёл под Гомелем

Роман Тимохин, участник слета:
Служба, ежедневно на работе с утра до вечера на работе, семье не удается уделить должное внимание. Поэтому считаю, что такие мероприятия должны проводиться регулярно. Чтобы сотрудники могли побыть со своей семьей на свежем воздухе. И со сторонними структурами. Это объединяет.

«Побыть с семьей на свежем воздухе»: спортивный пикник для силовых ведомств прошёл под Гомелем

Наталья Тимохина, участница слета:
Я считаю, что это очень хорошо. Это, наверное, немножко сближает. Можно заодно подышать свежим воздухом. Посмотреть, пропагандировать ребенку спорт.

«Побыть с семьей на свежем воздухе»: спортивный пикник для силовых ведомств прошёл под Гомелем

Пока отцы семейств соревновались в забивании гвоздей, дети осваивали дартс и пулевую стрельбу.

«Побыть с семьей на свежем воздухе»: спортивный пикник для силовых ведомств прошёл под Гомелем

Люди в материале: Роман Тимохин, Наталья Тимохина
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Бои на подушках, спринт в ластах, распиловка бревен и филигранное владение кувалдой. Под Гомелем прошел крупнейший спортивно-семейный праздник...
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда в городах Минской области появится новая канализация
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика