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«Побыть с семьей на свежем воздухе»: спортивный пикник для силовых ведомств прошёл под Гомелем
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Бои на подушках, спринт в ластах, распиловка бревен и филигранное владение кувалдой. Под Гомелем прошел крупнейший спортивно-семейный праздник под эгидой спортобщества «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отдых нескольких сотен семей – всего около тысячи человек – своеобразный корпоратив силовых ведомств. Сотрудники милиции, прокуратуры, Следственного комитета, эксперты-криминалисты, таможенники, пограничники и военные каждый год с детьми и женами собираются вместе для того, чтобы провести уик-энд в неформальной обстановке.
Роман Тимохин, участник слета:
Наталья Тимохина, участница слета:
Пока отцы семейств соревновались в забивании гвоздей, дети осваивали дартс и пулевую стрельбу.
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Новости Беларуси. Бои на подушках, спринт в ластах, распиловка бревен и филигранное владение кувалдой. Под Гомелем прошел крупнейший спортивно-семейный праздник...
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