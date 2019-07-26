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Сын Шумахера сел за руль чемпионского болида отца

27.07.2019 19:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мик Шумахер, сын немецкого гонщика Михаэля Шумахера, сел за руль болида Ferrari, на котором его отец выиграл седьмой в своей карьере чемпионат «Формулы-1».

 Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте соревнований.

Шумахер-младший провел показательные заезды на трассе «Хоккенхаймринг». В 2004 году его отец одержал 13 побед на этой машине и выиграл чемпионат.

Сейчас Михаэль Шумахер продолжает лечение после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах, пишет lenta.ru
 
 
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Мик Шумахер, сын немецкого гонщика Михаэля Шумахера, сел за руль болида Ferrari, на котором его отец выиграл седьмой в своей карьере чемпионат «Формулы-1».
 
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