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Сын Шумахера сел за руль чемпионского болида отца
Источник материала: Партизан
Мик Шумахер, сын немецкого гонщика Михаэля Шумахера, сел за руль болида Ferrari, на котором его отец выиграл седьмой в своей карьере чемпионат «Формулы-1».
Видеозапись появилась в
Шумахер-младший провел показательные заезды на трассе «Хоккенхаймринг». В 2004 году его отец одержал 13 побед на этой машине и выиграл чемпионат.
Сейчас Михаэль Шумахер продолжает лечение после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах, пишет
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Мик Шумахер, сын немецкого гонщика Михаэля Шумахера, сел за руль болида Ferrari, на котором его отец выиграл седьмой в своей карьере чемпионат «Формулы-1».
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